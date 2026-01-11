scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

चिकन-840... चावल 320 रुपये किलो! बदहाल Pakistan में लगातार 23वें हफ्ते बढ़ी महंगाई

Pakistan में लगातार 23वें हफ्ते साप्ताहिक महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया है. एक ओर जहां IMF-World Bank से मिली मदद भी देश को आर्थिक संकट से उबार नहीं पा रही, तो वहीं देश की जनता को महंगाई मारती नजर आ रही है.

Advertisement
X
पाकिस्तान में सप्ताहिक महंगाई दर में लगातार इजाफा (Photo: Reuters)
पाकिस्तान में सप्ताहिक महंगाई दर में लगातार इजाफा (Photo: Reuters)

पाकिस्तान का आर्थिक संकट (Pakistan Economic Crisis) आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक और तमाम मित्र देशों की मदद के बावजूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं देश की आम जनता को महंगाई से निजात मिलती भी नजर नहीं आ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंगाल पाकिस्तान में लगातार साप्ताहिक महंगाई दर (Pakistan Weekly Inflation Rate) बढ़ती जा रही है और ये लगाातार 23वां हफ्ता है जब इसमें इजाफा दर्ज किया गया है. चिकन से लेकर चावल तक और गेहूं से लेकर खाद्य तेल तक की कीमतों में आए उछाल से ये थमने का नाम नहीं ले रही है. 

लगातार 23वें हफ्ते बढ़ी वीकली महंगाई
पाकिस्तानी मीडिया Dawn की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में संवेदनशील मूल्य सूचकांक (SPI) बेस्ड शॉर्ट टर्म महंगाई दर बीते 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में गेहूं के आटे, चीनी और चावल, चिकन समेत अन्य चीजों की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सालाना आधार पर 3.20% बढ़ी है. एसपीआई आधारित महंगाई में बीते 23 हफ्तों से लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है. बीते शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसमें सप्ताह दर सप्ताह वृद्धि होती जा रही है. 

इन जरूरी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़े
रिपोर्ट में कहा गया है चीनी से चिकन तक की खुदरा कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि ने भी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान महंगाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. इससे पिछले हफ्ते की तुलना में जिन वस्तुओं की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, उनमें गेहूं का आटा (5.07%), चिकन (2.86%), लहसुन (2.44%), मिर्च पाउडर (1.01%), LPG Price (0.88%), चाय (0.73%), चीनी (0.58%), ब्रेड (0.51%), बासमती चावल (0.41%) और जलाऊ लकड़ी (0.25%) शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सोशल मीडिया पर सामने आया मसूद अज़हर का ऑडियो (File Photo: ITG)
'जैश के पास हजारों सुसाइड बॉम्बर...' नए ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर की गीदड़भभकी
लश्कर के आतंकी ने पाकिस्तानी सेना की खोली पोल (File photo)
'पाकिस्तान की सेना मुझे न्योता देती है...', लश्कर आतंकी ने मुनीर की पोल खोल दी
Lashkar commander Mohammad Ashfaq Rana called the ministers of the Pakistan government thieves
'दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिससे कर्ज ना लिया हो', लश्कर आतंकी ने उड़ाई PAK की खिल्ली
Indian Navy Haldia Base
इंडियन नेवी हल्दिया में बना रहा अपना बेस... बांग्लादेश-चीन पर रहेगी पैनी नजर
नेतन्याहू को लेकर क्या बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ (Photo: Reuters)
'नेतन्याहू को उठाकर ले जाओ...', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ट्रंप को सलाह!
Advertisement

इसके अलावा डॉन के मुताबिक, सालाना आधार पर पाकिस्तान में जिन चीजों की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल आया है, उनमें गेहूं का आटा (31.12%), पहली तिमाही के लिए गैस प्राइस (29.85%), मिर्च पाउडर (11.43%), चीनी (11.18%), केले और जलाऊ लकड़ी (10.57%), गुड़ (10.50%), पाउडर मिल्क (9.51%) और अंडे (8.03%) समेत अन्य शामिल हैं. इसमें बताया गया है कि 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह से पिछले हफ्ते की तुलना में करीब 21 जरूरी और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि 22 वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहीं.

थाली से बाहर होता चिकन-चावल!
पाकिस्तान में महंगाई के चलते आम लोगों की थाली से चिकन से लेकर चावल तक गायब होता नजर आ रहा है. Livingcost.Org की वेबसाइट पर अपडेट पाकिस्तान में खाने-पीने के सामानों के रेट्स पर नजर डालें, तो यहां पर 1 किलोग्राम Chicken Breast Price In Pakistan 2.99 डॉलर (करीब 840 पाकिस्तानी रुपये) है, तो वहीं PAK Rice Price 1.12 डॉलर (करीब 320 PKR) है. इसके अलावा 1 लीटर दूध 0.78 डॉलर (219 PKR), 500 ग्राम ब्रेड का पैकेट 163 पाकिस्तानी रुपये, 12 अंडे 317 पाकिस्तानी रुपये, टमाटर 140 पीकेआर प्रति किलो, आलू 95 पीकेआर प्रति किलो, प्याज 121 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम तक है. 

फलों की कीमतों की बात करें, तो सेब करीब 300 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम, तो वहीं 1 किलो केले के लिए 174 पाकिस्तानी रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा 1 किलो संतरा 222 पाकिस्तानी रुपये में मिल रहे हैं. यहां ध्यान रहे ये फूड प्राइस वेबसाइट पर अपडेट रेट्स के मुताबिक हैं और इनमें कुछ बदलाव संभव है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement