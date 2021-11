Auto Loan: यह सरकारी बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कार लोन, साथ में कई और ऑफर्स

अपनी कार खरीदना बड़ी आबादी के लिए अभी भी एक सपना है. हालांकि कोविड महामारी के बाद की बदली परिस्थितियों में लोग सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) के बजाय अपनी कार (Personal Car) को तरजीह देने लगे हैं. बैंक और विभिन्न वित्तीय संस्थान कार खरीदने के लोगों के सपने को सच करने में मदद करने के लिए फाइनेंस की सुविधा प्रदान करते हैं. कार लोन (Car Loan) लेते समय कुछ सावधनियां बरतने की जरूरत होती है.

लोन की अवधि बढ़ने से होता है यह नुकसान

आम तौर पर बैंक तीन से 5 साल के लिए लोन देते हैं. लेकिन कुछ बैंक सात साल के लिए भी लोन देते हैं. लोन की अवधि बढ़ने से ईएमआई (EMI) का बोझ तो कम हो जाता है, लेकिन ग्राहक को कुल मिलाकर अधिक ब्याज भरना पड़ जाता है. इसी तरह कुछ बैंक ऑन रोड प्राइस (On Road Price) पर 100 फीसदी तक फाइनेंस कर देते हैं, जबकि कुछ बैंक 80 फीसदी लागत के बराबर लोन देते हैं.

फेस्टिव सीजन में कार लोन पर मिलते हैं ऑफर

फेस्टिव सीजन (Festive Season) में कारों की खरीदारी बढ़ जाती है. इस बात को ध्यान में रखकर बैंक व वित्तीय संस्थान खास ऑफर (Car Loan Offers) पेश करते हैं. अभी भी कार लोन पर कई बैंकों के ऑफर चल रहे हैं. इनके तहत बैंक न सिर्फ किफायती ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रहे हैं, बल्कि कुछ बैंक प्रोसेसिंग फी से भी छूट दे रहे हैं.

यह सरकारी बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कार लोन

सबसे कम ब्याज दर की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) का नाम सबसे पहले आता है. यह सरकारी बैंक अभी 6.65 से 8.75 फीसदी तक की दर पर कार लोन दे रहा है. पीएनबी ने 31 दिसंबर 2021 तक प्रोसेसिंग फी भी माफ किया है. पीएनबी के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sindh Bank) का स्थान है, जो 6.80 से 7.90 फीसदी तक का ब्याज ऑफर कर रहा है. हालांकि यह बैंक लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी के बराबर प्रोसेसिंग फी वसूल कर रहा है.

ये बैंक भी दे रहे हैं किफायती ब्याज पर कार लोन

इनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India), इंडियन बैंक (Indian Bank), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) और केनरा बैंक (Canara Bank) जैसे सरकारी बैंक सात फीसदी के आस-पास की न्यूनतम दर पर कार लोन मुहैया करा रहे हैं.

ये बैंक नहीं ले रहे हैं प्रोसेसिंग फी

निजी क्षेत्र के बैंकों में आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) 7.35-9.80 फीसदी और एक्सिस बैंक (Axis Bank) 7.45-14.50 फीसदी के दायरे में कार लोन पर ब्याज की सुविधा दे रहे हैं. पीएनबी के अलावा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नैनीताल बैंक (Nainital Bank) ने भी 31 दिसंबर तक प्रोसेसिंग फी माफ किया है.