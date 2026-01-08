scorecardresearch
 
बिहार से लंदन तक साम्राज्य... 10 कंपनियां, अनिल अग्रवाल बोले- अब कैसे कटेगी जिंदगी?

Anil Agarwal Son Dies: अरबपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया. उनका कारोबार भारत ही नहीं, लंदन से लेकर साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है और इसमें दिवंगत Agnivesh Agarwal अहम भूमिका निभाते थे.

लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है अनिल अग्रवाल की कंपनी (File Photo: ITG)
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Vedanta Chairman Anil Agarwal) पर दुखों का पहाड़ टूटा है. बुधवार को उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन (Agnivesh Agarwal Dies) हो गया. उन्हें न्यूयॉर्क में एक स्कीइंग हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. वेदांता ग्रुप का बड़ा कारोबार है, जो लंदन तक फैला हुआ है. आइए जानते हैं कि बेटे के बाद अब अनिल अग्रवाल की फैमिली में कौन-कौन है? 

बिहार से मुंबई... फिर लंदन में धमक
जब भी कभी अपने दम पर विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले भारतीय उद्योगपतियों का जिक्र होता है, तो वेदांता (Vedanta Ltd) के फाउंडर अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) का नाम भी लिया जाता है. ऐसा हो भी क्यों न आखिर साधारण फैमिली में पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर माइनिंग व मेटल किंग की छवि बनाई है और इस सेक्टर में ऐसा विशाल कारोबार खड़ा किया है, जिसकी धमक लंदन तक है.

Bihar से Mumbai और अनिल अग्रवाल का कारोबार London तक पहुंचा. बता दें कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज (London Stock Exchange) पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी भी वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी थी, जो 10 दिसंबर 2003 को लिस्ट हुई थी.  

₹30000 करोड़ संपत्ति, कंपनी की ये वैल्यू
Vedanta Anil Agarwal भारत के सबसे अमीरों में शामिल हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें, तो फोर्ब्स के रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, Anil Agarwal Networth 3.3 अरब डॉलर (करीब 30000 करोड़ रुपये) है. उनकी कंपनी वेदांता लिमिटेड की मार्केट वैल्यू 2.23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. न सिर्फ माइनिंग और मेटल, बल्कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी Vedanta Group बीते कुछ समय से लगातार कदम आगे बढ़ाता नजर आया है. 

'वेदांता चेयरमैन बोले- अब जिंदगी कैसे...'
बेटे अग्निवेश अग्रवाल के निधन से टूटे अनिल अग्रवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'अभी तो साथ मिलकर बहुत कुछ करना था अग्नि, तुम्हें पूरी जिंदगी जीनी थी, कितने सपने थे, कितने अरमान थे, सब कुछ अधूरा ही रह गया. समझ नहीं आता, तुम्हारे बिना अब जिंदगी कैसे कटेगी बेटा.'

नहीं रहा बेटा, फैमिली में अब कौन-कौन? 
दो बच्चों के पिता अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को निधन हो गया, जो वेदांता ग्रुप में बड़ा रोल निभाते थे और समूह की तमाम कंपनियों में वे बड़े पदों पर रहे थे. Agnivesh Agarwal वेदांता की सब्सिडियरी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड मेंबर थे. उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी किरण के अलावा बेटी प्रिया, भाई नवीन अग्रवाल हैं. 

बात करें, अनिल अग्रवाल की बेटी (Anil Agarwal Daughter) प्रिया हेब्बार के बारे में, तो वे वेदांता बोर्ड में शामिल हैं और Hindustan Zinc Ltd की चेयरपर्सन हैं. भाई दिवंगत अग्निवेश अग्रवाल की तरह ही पूजा भी अपने पिता के कारोबार में बड़ी भूमिका निभाती हैं. हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन होने के साथ ही वे वेदांता लिमिटेड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद भी संभाल रही हैं. 

ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वालीं प्रिया वेदांता लिमिटेड में अन्य कई भूमिकाओं में भी नजर आती हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें वे लीड करती हैं. प्रिया की शादी साल 2013 में आकाश हेब्बार के साथ हुई थी और उनकी एक बेटी माही है. 

Vedanta Business

Vedanta का देश-विदेश में बड़ा कारोबार
अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला वेदांता ग्रुप एक ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स समूह है, जिसका कारोबार देश-विदेश में फैला हुआ है. ग्रुप की पेरेंट कंपनी लंदन हेडक्वार्टर वाली वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड (Vedanta Resources Limited) है, जबकि इसकी मैन सब्सिडियरी कंपनी वेदांता लिमिटेड है. ग्रुप का एल्युमिनियम, जिंक-लेड-सिल्वर, आयरन, कॉपर समेत कई सेक्टर्स में बड़ा कारोबार है. 

वेदांता ग्रुप की बड़ी सब्सिडियरी और बिजनेस यूनिट्स के बारे में बात करें, तो Hindustan Zinc, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO), Cairn Oil & Gas, ESL Steel Limited, Talwandi Sabo Power Limited, Sterlite Copper हैं. इसके अलावा साउथ अफ्रीका और नांबिया में माइनिंग ऑपरेशंस संभाल रही Vedanta Zinc International, जाम्बिया बेस्ड Konkola Copper Mines (KCM) भी शामिल है. 

