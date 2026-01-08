scorecardresearch
 
US पर निर्भर 50% कारोबार... आज बिखरे ये स्‍टॉक्‍स, 500% टैरिफ की खबर का असर

शेयर बाजार में गुरुवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद कुछ कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. एक कंपनी के शेयर में 12 फीसदी तक की गिरावट आई.

12 फीसदी तक गिरा शेयर. (Photo: File)
अमेरिकी बाजार पर ज्‍यादा निर्भर कुछ कंपनियों के शेयरों में आज तगड़ी गिरावट देखने को मिली. यह शेयर कारोबार के दौरान 12 फीसदी तक टूट गए. जिन कंपनियों के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट आई है, वह भारत की प्रमुख एक्‍सपोर्ट कंपनी हैं और अमेरिकी बाजार पर ज्‍यादा निर्भर हैं. 

 जिस कंपनी के शेयर में सबसे ज्‍यादा गिरावट आई है, वह Gokaldas Exports है. गुरुवार को इस कंपनी के शेयर 12 फीसदी तक गिर गए, जो अप्रैल 2020 के बाद इसकी सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है. पिछले पांच हफ्तों से इस शेयर में दबाव दिखाई दिया है और हर हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही बढ़त पर बंद हुआ. 

इतना ही नहीं यह शेयर 29 महीने के निचले स्‍तर पर भी कारोबार कर रहा है. गोकलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर अगस्त 2023 के बाद के बाद सबसे निचले स्‍तर पर कारोबार कर रहा है. यह गिरावट अमेरिका की तरफ से आई नई खबर के बाद आई है. 

इन शेयरों पर भी हुआ असर
गोकलदास के अलावा,  कई और शेयरों में तेज गिरावट आई. खासकर आयात-निर्यात करने वाली कंपनियों के शेयर बिखर गए्.  Avanti Feeds, Pearl Global और Apex Frozen Foods के शेयरों में गिरावट देखने को मिली . आज के कारोबार में इन शेयरों में 3% से 7% तक की गिरावट आई. 

क्‍यों आई इन  शेयर में गिरावट? 
अमेरिकी सरकार रूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक नया प्रस्‍ताव पेश किया है. जिसके तहत अगर कोई देश रूसी तेल खरीदता है तो उसपर हाई टैरिफ यानी 500 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है. इस खबर के आते ही अमेरिकी बाजार पर निर्भर कंपनियों के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली. 

अमेरिका पर ये कंपनियां ज्‍यादा निर्भर
अमेरिकी बाजार पर निर्भरता वाली कंपनियों की बात करें तो गोकलदास, पर्ल ग्लोबल और Welspun Living जैसी कंपनियां प्रमुख हैं. इनकी 50 से 70 फीसदी तक की कमाई अमेरिकी बाजार से आती है. वहीं झींगा फीड से जुड़ी कंपनियों Avanti और Apex को भी 50% से दो-तिहाई तक राजस्‍व अमेरिका से ही आता है. हालांकि उद्योग संगठनों का कहना है कि इन कंपनियों ने यूरोप और अन्‍य देशों से भी निर्यात बढ़ाया है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

