'चुटकी में कर देंगे काम...', Anthropic के बाद Altruist AI ने किया बड़ा दावा, पूरा हिल गया अमेरिकी बाजार

एक और AI टूल (Tool) ने मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार (Share Market) को हिलाकर रख दिया है, पिछले हफ्ते Anthropic AI की वजह से आईटी कंपनियों के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी. मेटा, माइक्रोसाफ्ट और अमेजन के शेयर भर-भराकर टूट गए थे.

लेकिन अब इस हफ्ते अमेरिकी फिनटेक (FinTech) कंपनी Altruist ने शेयर बाजार को जोरदार चोट पहुंचाई है. इसके AI प्लेटफॉर्म Hazel को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. जिससे अमेरिकी फाइनेंस कंपनियों के शेयर मंगलवार को बिखर गए.

कंपनी का दावा है कि Hazel खासतौर से टैक्स प्लानिंग और वित्तीय सलाह देने के लिए बनाया गया है. जिसे अमेरिकी फिनटेक स्टार्टअप Altruist ने तैयार किया है, जो मुख्य रूप से निवेश सलाहकारों और वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देता है.

Hazel के नए फीचर में क्या है खास?

दरअसल, Altruist ने Hazel में AI-powered टैक्स-प्लानिंग फीचर को लॉन्च किया है, यह फीचर ग्राहकों के टैक्स रिटर्न फॉर्म (जैसे Form 1040), पेरोल जानकारी, अकाउंट स्टेटमेंट्स और अन्य फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स की तरह रणनीति बनाने और सलाह देने का काम करता है. इससे टैक्स प्लानिंग का काम पहले से कहीं आसान और सस्ता होने वाला है. मुख्यतौर पर इससे पर्सनल एडवाइजर को चुनौती मिलने वाली है. इससे पहले यह तरह की सेवाएं महंगे एडवाइजर के जरिए होती थीं.

दावा किया जा रहा है कि Hazel AI बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, खासकर पुराने ह्यूमन सलाहकार की तुलना में बहुत तेज और स्मार्ट तरीके से डेटा को पढ़कर पर्सनलाइज्ड टैक्स रणनीतियां तैयार करता है.

अमेरिकी बाजार में डर का क्या है कारण

निवेशकों को डर है कि AI तकनीक से टैक्स प्लानिंग और वित्तीय सलाह जैसे सेवाएं सस्ती, तेज और आसान हो जाएंगी, जिससे पारंपरिक कंपनियों के फीस और मुनाफे पर दबाव पड़ेगा. बड़े फाइनेंशियल फर्मों के पास मजबूत ग्राहक नेटवर्क और डेटा है.

Hazel के इस अपडेट ने अमेरिकी फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. खासकर उन कंपनियों के शेयरों में जो पारंपरिक वित्तीय सलाह और टैक्स सेवाएं देती हैं. निवेशकों को डर है कि AI-बेस्ड टूल्स धीरे-धीरे मानव सलाहकारों और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों की भूमिका को कम कर देंगे, जिससे उनकी फीस कम हो सकती है, प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है, और मार्केट शेयर खो सकता है.

किन-किन शेयरों में बड़ी गिरावट

इस डर की वजह से Charles Schwab में करीब 8 फीसदी, रेमंड जेम्स फाइनेंशियल में 9%, LPL Financial में करीब 8% और Ameriprise Financial शेयर में करीब 6% की गिरावट आई. इसके अलावा Stifel Financial और Morgan Stanley के शेयरों में भी गिरावट देखी गई. कुछ निवेशक सोचते हैं कि इससे मार्केट शेयर भी छोटे AI-टूल्स को मिलने लगेंगे. इस खबर के फैलते ही निवेशक जोखिम वाले फाइनेंस से जुड़े शेयरों को बेचने लगे.

हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है. क्योंकि निवेशक AI-संबंधित जोखिमों को जल्दी भांप रहे हैं. बड़े वित्तीय फर्म भी अपने AI टूल में निवेश कर रहे हैं और मजबूत ग्राहक नेटवर्क के कारण नुकसान कम हो सकता है.

