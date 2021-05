मैरीकॉम की फ्लाइट दुबई में 30 मिनट तक नहीं कर सकी लैंड, स्पाइस जेट ने ये कहा सफाई में!

बॉक्सिंग की दुनिया में ढेरों खिताब जीतने वाली मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और अन्य इंडियन बॉक्सर की एक टीम आज शनिवार को दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुई. लेकिन उनकी फ्लाइट को वहां पर 30 मिनट तक लैंड करने की अनुमति नहीं मिली. इस पर अब एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने भी सफाई दी है.

बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंची टीम

मैरीकॉम समेत इंडियन बॉक्सर्स की टीम दुबई में एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंची है. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) का कहना है कि खिलाड़ियों की ओलंपिक की तैयारी के लिए यह चैंपियनशिप कॉफी अहम है.

हालांकि पहले ये चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित होनी थी लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते इसे पिछले महीने ही UAE शिफ्ट करने का निर्णय किया गया. हालांकि भारत अभी भी इस इवेंट का को-होस्ट है.

क्यों हुई लैंडिंग में देरी?

स्पाइसजेट की फ्लाइट SG142 ने छह क्रू मेंबर्स के साथ आज दुबई की उड़ान भरी. इसमें भारतीय बॉक्सिंग टीम के 31 सदस्य सवार थे. सूत्रों के मुताबिक किसी प्रोसीजरल मिसकम्युनिकेशन की वजह से इस बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को दुबई में उतरने की अनुमति नहीं दी गई. बाद में संबंधित अधिकारियों और दूतावास के हस्तक्षेप के चलते 30 मिनट बाद ये फ्लाइट दुबई में लैंड कर सकी.

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते खाड़ी देशों ने 25 अप्रैल को भारत से अधिकतर यात्रियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि इसमें कुछ विशेष श्रेणियो को छूट दी गई थी. बाद में 14 मई को इस प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया.

BFI ने 19 मई को ली थी मंजूरी

BFI ने 19 मई को भारतीय बॉक्सिंग टीम की दुबई यात्रा के लिए UAE की सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त की थी. इस बारे में BFI ने ट्वीट कर UAE की सरकार समेत वहां पर भारत के राजदूत पवन कुमार और एशियाई बॉक्सिंग कन्फेडेरेशन के प्रमुख अनस एलोटाबिया को भारतीय टीम की दुबई यात्रा के सहयोग करने पर धन्यवाद दिया था.

कहां हुई संवाद में चूक

UAE के विदेश मंत्रालय ने 19 मई को अबूधाबी में स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर सूचना दी थी कि भारतीय टीम के दुबई में प्रवेश करने को लेकर कोई परेशानी नहीं है. चैंपियनशिप में भाग लेने आ रही टीम को सभी एहतियाती कदम और UAE सरकार द्वारा तय सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. आजतक/इंडिया टुडे टेलीविजन ने इस पत्र को देखा है.

UAE में भारतीय मिशन के सूत्रों ने आजतक/इंडिया टुडे टेलीविजन को बताया कि उन्होंने UAE के विदेश मंत्रालय के साथ कई दिन तक मिलकर काम किया था और इस विशेष अनुमति को दिलवाया था क्योंकि वे भारत से आने वाले यात्रियों को मिली छूट वाली श्रेणी में नहीं आते हैं. संभवतया मंत्रालय से मिली इस विशेष अनुमति को यहां के सिविल एविएशन मंत्रालय तक पहुंचने में कोई असमंजस हुआ है इस वजह से फ्लाइट को लैंड करने की अनुमति देने में दूर हुई.

स्पाइस जेट की सफाई

सुबह पहले खबर आई थी कि स्पाइस जेट ने इस विमान को कारगो श्रेणी में रखा था, इसलिए उसे लैंड करने की अनुमति नहीं मिली. हालांकि स्पाइस जेट ने इससे इंकार किया है. उसके प्रवक्ता ने कहा कि ये विमान सामान्य यात्री श्रेणी में ही रखा गया था और इसके लिए पूरी कागजी कार्रवाई की गई थी. इसे विशेष अनुबंध के तहत मिली छूट वाली श्रेणी में ही रखा गया है और दुबई से भारतीय यात्री इसी विमान से लौटे हैं.

BFI से नहीं मिला जवाब

इस संबंध में इंडिया टुडे टेलीविजन ने BFI से संपर्क किया लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला है. वहीं BFI ने ट्वीट कर भारतीय टीम के सकुशल पहुंचने की सूचना दी है.

𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛𝗗𝗢𝗪𝗡 𝗗𝗨𝗕𝗔𝗜 🛬



🇮🇳 contingent has landed safely in Dubai earlier today and our boxers are all set for upcoming ASBC Asian Elite Boxing Championships 💪🏻#boxing#AsianEliteBoxingChampionships#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/8DRVlUk81a