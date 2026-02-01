Budget में महिलाओं के लिए नई योजना... लखपति दीदी के बाद अब सी-मार्ट का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रविवार को कई खास बड़े ऐलान किए हैं. यह बजट किसानों, युवाओं और आम आदम‍ियों पर फोकस है. इस बीच, वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए सी-मार्ट योजना की शुरुआत की है.

पिछले साल के बजट में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी और इस बार के बजट में इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सी-मार्ट योजना की शुरूआत की जाएगी. जिसके तहत महिलाओं को अपने कारोबार स्‍टैबिलिट करने के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा. वहीं ये कारोबार के लिए कम ब्‍याज पर लोन उठा सकती हैं.

