Budget 2026: सोलर एनर्जी पर सरकार ने बढ़ाया फोकस... इस योजना को मिले ₹22,000 करोड़, क्या पूरे होंगे टार्गेट्स?

यूनियन बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी का आवंटन 30 बढ़ाकर ₹32,914.7 करोड़ किया गया. पीएम सूर्य घर योजना को ₹22,000 करोड़ मिले. सरकार का यह कदम बजट क्लीन एनर्जी, सोलर, ग्रिड इंटीग्रेशन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है.

बजट 2026 में सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी का एलोकेशन बढ़ा दिया है. (Photo: Pexels)
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए आवंटन राशि को बढ़ाकर 32,914.7 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 1 फरवरी को पेश किए गए यूनियन बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ाकर 32,914.7 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2025-26 के लिए 25,301.22 करोड़ रुपये के रिवाइज्ड अनुमानों से 30 फीसदी ज़्यादा है. यह भारत में एनर्जी ट्रांज़िशन को बढ़ाने के साथ-साथ क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और ग्रिड इंटीग्रेशन पर सरकार के फोकस को मज़बूत करता है.

renewable energy
वित्त मंत्री पीएम सूर्य घर योजना के लिए ₹22,000 करोड़ आवंटित किए, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों में ₹17,000 करोड़ और 2025-26 के बजट अनुमानों में ₹20,000 करोड़ से ज़्यादा है. इस स्कीम में 2024-25 में ₹7,818 करोड़ का वास्तविक खर्च हुआ था.

केंद्रीय बजट 2025-26 में, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए थे. इस योजना ने मार्च 2026 तक 40 लाख घरों को कवर करने का टार्गेट रखा है, जिसका मकसद 2027 तक एक करोड़ घरों तक पहुंचना है.

solar
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' लॉन्च की थी, जो भारत में सोलर पावर के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर देश के एनर्जी सेक्टर को बदलने की भारत की योजनाओं का हिस्सा है.

इस स्कीम का मकसद छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देकर घरों को फ्री बिजली देना है. इसे संभव बनाने के लिए, सरकार इंस्टॉलेशन की लागत पर 40 फीसदी तक की बड़ी सब्सिडी देती है, जिससे सोलर एनर्जी आम नागरिक के लिए ज़्यादा सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है.

इस योजना के ज़रिए, सरकार का टार्गेट देश भर में करीब एक करोड़ घरों को फायदा पहुंचाना है. परिवारों को अपनी बिजली खुद बनाने में मदद करके, यह योजना न सिर्फ घरों के बिजली बिल कम करती है, बल्कि पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता भी कम करती है. इसके अलावा, इससे सरकार को बिजली की लागत में सालाना करीब ₹75,000 करोड़ की बड़ी वित्तीय बचत होने की भी उम्मीद जताई गई है. 

solar
एनर्जी अभियान जरूरी हिस्सा है सोलर स्कीम

रूफटॉप सोलर स्कीम सरकार के क्लीन एनर्जी अभियान का एक अहम हिस्सा रही है, जिसका मकसद घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और कंज्यूमर्स के लिए बिजली की लागत कम करना है.

सरकार द्वारा की गई आवंटन बढ़ोतरी सोलर और विंड कैपेसिटी में लगातार विस्तार, एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते ज़ोर और घरेलू सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए पॉलिसी कोशिशों के बीच आया है. रिन्यूएबल एनर्जी न सिर्फ भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट्स के लिए बल्कि इसकी बड़ी औद्योगिक और आर्थिक रणनीति के लिए भी बेहद जरूरी बनी हुई है.

रूफटॉप सोलर के अलावा, बजट आवंटन ग्रिड-स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन विस्तार और पावर सिस्टम में वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने के उपायों के लिए लगातार समर्थन को दर्शाता है. ट्रांसमिशन खर्च को अहमियत मिली है क्योंकि रिन्यूएबल कैपेसिटी में बढ़ोतरी भौगोलिक रूप से केंद्रित सेक्टर्स से हो रही है, जिसके लिए तेज़ी से ग्रिड बनाने की ज़रूरत है.

solar energy
भारत के एनर्जी टार्गेट्स को कैसे मिलेगा फायदा?

पिछले यूनियन बजट में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 26,549.3 करोड़ रुपये का एलोकेशन मिला था, जिसमें खर्च एनर्जी स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े इंसेंटिव पर फैला हुआ था. बजट 2026 में ज़्यादा आवंटन पॉलिसी सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यह सेक्टर तेज़ी से क्षमता बढ़ाने से आगे बढ़कर एग्जीक्यूशन, इंटीग्रेशन और विश्वसनीयता की ओर बढ़ रहा है.

सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करने में रिन्यूएबल एनर्जी की भूमिका पर बार-बार ज़ोर दिया है. इसके साथ ही, एनर्जी सिक्योरिटी में सुधार करने और आयात हुए फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने पर भी ज़ोर दिया है. उम्मीद है कि बजट सपोर्ट मौजूदा पॉलिसी उपायों जैसे प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, वायबिलिटी गैप फंडिंग और पावर खरीद में सुधार के साथ काम करेगा.

इंडस्ट्री के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की स्पीड बनाए रखने के लिए कम फाइनेंसिंग लागत, पावर खरीद समझौतों का तेज़ी से समाधान और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगातार सपोर्ट की अहमियत पर ज़ोर दिया है. बढ़े हुए एलोकेशन को भारत के मध्यम और लंबी अवधि के स्वच्छ एनर्जी टार्गेट्स को पूरा करने के साथ-साथ रोज़गार और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जा रहा है.

newable energy
भारत का सोलर पावर सेक्टर पर एक नज़र...

भारत सरकार ने सोलर पार्क, वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF), सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSU) स्कीम, डिफेंस स्कीम, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप स्कीम, बंडलिंग स्कीम और ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं. इन पहलों ने देश में सोलर पावर लगाने में शानदार प्रगति में योगदान दिया है. हाल ही में भारत, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जेनरेटर बन गया है.

2025 के IRENA डेटा के मुताबिक, भारत ने 1,08,494 GWh सोलर एनर्जी पैदा की, जो जापान की 96,459 GWh से ज़्यादा है. यह उपलब्धि रिन्यूएबल क्षमता में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को दिखाती है, जिसमें अब सौर ऊर्जा भारत के कुल बिजली उत्पादन का 5% से ज़्यादा हिस्सा है.

सोलर पार्क स्कीम: भारत ने बड़े पैमाने पर सोलर पावर जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सोलर पार्क बनाने की शुरुआत की है. नेशनल सोलर मिशन इन पार्कों की स्थापना में मदद करता है, जो डेवलपर्स को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं. इससे सोलर प्लांट लगाने की लागत कम हो जाती है.

वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF): यह स्कीम प्रोजेक्ट की असल लागत के बीच फाइनेंशियल गैप को कम करके सोलर पावर डेवलपर्स की मदद करती है. इसे कमर्शियली फायदेमंद माना जाता है, जिससे डेवलपर्स के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग हासिल करना आसान हो जाता है.

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSU) स्कीम: CPSU स्कीम में पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाना शामिल है. इस पहल ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी टार्गेट्स को पूरा करने में अहम योगदान दिया है.

solar energy
यूजर्स को सोलर पावर कैसे फ़ायदा पहुंचाता है?

सोलर पावर को दो तरह से बांटा जा सकता है- ऑन-ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट और ऑफ-ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट. ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम यूज़र की लोकल यूटिलिटी के ग्रिड से जुड़े होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर सोलर सिस्टम यूज़र की खपत से ज़्यादा एनर्जी बनाता है, तो ज़्यादा एनर्जी ग्रिड में भेज दी जाती है और यूज़र को क्रेडिट मिलते हैं. यूटिलिटी कंपनी असल में बैटरी स्टोरेज का काम करती है, जिससे यूज़र्स को महंगा बैकअप सिस्टम खरीदने की ज़रूरत न पड़े. यही वजह है कि ज़्यादातर घरों में ऑन-ग्रिड सोलर लगाया जाता है.

दूसरी तरफ, ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड या यूटिलिटी कंपनी से जुड़े नहीं होते हैं. इसका मतलब है कि यूज़र 100 फीसदी आत्मनिर्भर होता है और पूरी तरह से सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पर निर्भर रहता है. हालांकि, इसका यह भी मतलब है कि यूज़र को एक बैकअप बैटरी सिस्टम खरीदना पड़ता है, जो महंगा, भारी और पर्यावरण के लिए कम फ्रेंडली हो सकता है.

---- समाप्त ----
