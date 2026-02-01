scorecardresearch
 
इंफ्रा रिस्‍क फंड, इन शहरों को सपोर्ट... बजट में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को लेकर हुआ बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री के इस बार के बजट में युवाओं, महिलाओं और आम लोगों के लिए फोकस है. किसानों पर भी फोकस रखा गया है. वहीं इंफ्रा के लिए भी खास ऐलान हुए हैं.

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को लेकर खास ऐलान(Photo: ITG)
बजट 2026 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इस बार के बजट में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को लेकर खास सपोर्ट दिया गया है. सरकार ने कहा है कि वह इंफ्रा कंपनियों को सपोर्ट देने के लिए इंफ्रा रिस्‍क फंड बनाएंगी. साथ ही 5 लाख से ज्‍यादा आबादी वाले शहरों के बुनियादी ढांचे को बूस्‍ट करेगी. 

पिछले केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल अनुमानित खर्च लगभग ₹11.11 लाख करोड़ रुपये रखा गया था, जो भारत की जीडीपी के लगभग 3.4 फीसदी के बराबर था. यह पैसा कैपिटल एक्‍सपेंडेचर के तौर पर इंफ्रा के लिए बांटी गई थीं, जिसका लक्ष्‍य सड़कें, रेलवे, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को मजबूत करना था.  

