Budget 2026: आज आएगा देश का बजट... जानिए कैसे और कहां देख सकेंगे Live

आम बजट (Union Budget 2026) आज पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में देंगी. उनकी बजट स्पीच सुबह 11 बजे लोकसभा में शुरू होगी. इस बार का बजट इसलिए भी खास है, क्योंकि ये रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. बजट का लाइव टेलिकास्ट आप तमाम ऑप्शंस के जरिए घर बैठे ही देख सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे और कहां?

ग्लोबल टेंशन के बीच आ रहा आम बजट

Budget 2026 ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जबकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता गहराई हुई है और ट्रंप टैरिफ से बनी ट्रेड वॉर की स्थिति ने ग्लोबल टेंशन को बढ़ाने का काम किया है. ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की ओर से बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. यह बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा.

बजट भाषण कहां देख सकेंगे Live?

अगर आप वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट भाषण (Nirmala Sitharaman Budget Speech) लाइव देखना और सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे और कहां देख सकते हैं. बजट भाषण आजतक के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा, आजतक के Live TV पर भी बजट प्रोग्राम देख सकते हैं. वहीं, आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर तमाम सेक्टरों की बजट से संबंधित अलग-अलग खबरें पढ़ी जा सकती हैं.

इन ऑप्शन से भी घर बैठे देखें बजट

अन्य लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शंस के बारे में बताएं, तो बजट की लाइव कवरेज राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन के अलावा भारत सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगी. बजट 2026 का सीधा प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनल Sansad TV पर भी किया जाएगा. इसके अलावा indiabudget.gov.in पर इसे लाइव देखने को साथ ही इससे जुड़े अपडेट और हाइलाइट्स देखीं जा सकती हैं. PIB Youtube Channels पर भी इसे लाइव देखने की सुविधा दी जाती है.

बजट में यहां रहेगा फोकस

Budget 2026 में कई तरह के ऐलान किए जा सकते हैं और इसमें सबसे अधिक फोकस भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने पर सरकार का जोर रहेगा. इसके अलावा हेल्थ सेक्टर से लेकर टैक्स से जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं. जहां सैलरी क्लास को बजट से स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो वहीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफे की आस है. रेलवे में अतिरिक्त ट्रेनों को लेकर भी वित्त मंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं.

