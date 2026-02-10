scorecardresearch
 
अनुष्का यादव की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई सामने, हस्बैंड नेम वाले कॉलम में तेज प्रताप यादव का नाम

तेज प्रताप यादव एक नए विवाद में घिरे हैं, जिसमें अनुष्का यादव की नवजात बेटी से उनका नाम जोड़ा जा रहा है. उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर इसे साजिश बताया है. एक कथित मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वायरल है, जिसमें पति/अभिभावक कॉलम में उनका नाम दिख रहा है. तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश भाटी को बच्चे का पिता बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. आकाश भाटी की पहचान और संबंधों पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अनुष्का यादव की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने आई है. Photo ITG
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव फिर एक नए विवाद को लेकर चर्चा में हैं. अनुष्का यादव की नवजात बेटी को लेकर उनका नाम जोड़ा जा रहा है. कुछ दावों में कहा गया कि बच्ची के पिता तेज प्रताप हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन बातों को खारिज करते हुए कहा है कि न तो उनका अनुष्का से कोई रिश्ता है और न ही बच्चे से, और यह सब उन्हें बदनाम करने की सोची-समझी कोशिश है.

मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तेजी से हो रहा वायरल
इसी बीच अनुष्का यादव से जुड़ा एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह पर्चा पटना के कंकड़बाग स्थित एक मदरहुड हॉस्पिटल का है, जिस पर 7 अक्टूबर 2025 की तारीख दर्ज है. डॉक्टर ऋतुराज की इस पर्चे में अनुष्का यादव के स्वास्थ्य और इलाज की डिटेल दी गई है. इस दस्तावेज में मरीज के विवरण वाले कॉलम में पति/अभिभावक के स्थान पर तेज प्रताप यादव का नाम लिखा दिखाई दे रहा है, जिससे विवाद और गहरा गया है. बताया जा रहा है कि अनुष्का यादव डॉ रितु से कंसल्ट में थीं. इंटरनेट पर डॉ रितु के साथ तेज प्रताप यादव की भी फोटो मिली है.

अनुष्का यादव का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहा है.
अनुष्का यादव का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहा है.

मामले पर जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग विश्वासघात कर उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीट रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है और इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है.

तेज प्रताप और अनुष्का यादव की तस्वीर हुई थी वायरल
गौरतलब है कि इससे पहले भी चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप और अनुष्का यादव की एक तस्वीर उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा हुई थी. बाद में उन्होंने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था. इसी पूरे घटनाक्रम और कथित अनुशासनहीनता को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था.

तेज प्रताप यादव ने लिया आकाश भाटी का नाम
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने मामले में नया मोड़ देते हुए आकाश भाटी का नाम लिया और स्वतंत्र जांच की मांग की. उनका दावा है कि अनुष्का यादव के बच्चे के असली पिता आकाश भाटी हैं और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आकाश भाटी पटना के गोला रोड क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनका अनुष्का के फ्लैट पर नियमित आना-जाना रहा है. तेज प्रताप ने यह भी सवाल उठाया कि उनके कथित संबंधों की जांच अब तक क्यों नहीं की गई?

कौन हैं आकाश भाटी?
तेज प्रताप के बयान के बाद आकाश भाटी को लेकर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन उनकी पहचान अभी साफ तौर पर स्थापित नहीं हो पाई है. उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वे न तो किसी सरकारी पद पर हैं और न ही कोई प्रमुख राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं. कुछ खबरों में उनका नाम आकाश गुर्जर भी बताया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अनुष्का यादव से उनके संबंधों को लेकर भी अभी तक कोई प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
