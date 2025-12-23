'जिंदगी हमें चाहें जो भी दिखाए...', तेज प्रताप ने लिखी भावुक पोस्ट, बहन को दी जन्मदिन की बधाई

लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. तेज प्रताप यादव ने इस बार अपनी बहन चंदा यादव के जन्मदिन पर भावुक पोस्ट लिखी है, वह भी अंग्रेजी में. तेज प्रताप ने अपनी बहन के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, "जन्मदिन मुबारक हो, चंदा दीदी. हो सकता है कि मैं आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई न रहा होऊं, लेकिन एक बात पूरे यकीन से जानता हूं कि आपसे प्यार करता हूं, आपका सम्मान करता हूं."

तेज प्रताप यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि आपसे बहुत कुछ सीखा है. मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आप मेरी परवाह करती हैं, चाहे आप कहें या न कहें. उन्होंने चंदा यादव का धन्यवाद करते हुए कहा, "उस बड़ी बहन के लिए धन्यवाद, जिसकी मुझे जरूरत थी. मेरे साथ चुपचाप, मजबूती से खड़े रहने और हमेशा मेरे लिए बेहतर चाहने के लिए धन्यवाद." तेज प्रताप ने यह भी लिखा है कि आज यह सब साफ देख पा रहा हूं और शब्दों से परे, आभारी हूं.

I may not be the best brother in your life but I know this for sure: I love you, I respect you, and I’ve learnt because of you. I know you’ve always supported me. I know you care, even when you don’t say it out loud.



Thank you for being the elder… pic.twitter.com/gOlTdM6CDw — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) December 22, 2025

उन्होंने आगे कहा कि आपने मुझे आगे बढ़ने में मदद की है. आपने मेरे व्यक्तित्व के कई पहलुओं को आकार दिया है. तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि आपसे प्यार करता हूं और आपके लिए सिर्फ़ सबसे अच्छा ही चाहता हूं. आप सिर्फ़ मेरी बहन नहीं, मेरा सहारा हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा है कि एक बात पूरी तरह जानता हूं, जिंदगी हमें चाहे जो भी दिखाए, अव्यवस्था, शांति, संघर्ष हो या सफलता... हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे. हो सकता है हर बार सही रास्ते पर ना चल पाऊं, जब भी अपना रास्ता वापस पाऊंगा, मुझे पता है कि आप मेरे साथ होंगी.

जेजेडी प्रमुख ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा कि आप जैसी हैं, वैसी ही रहने के लिए धन्यवाद. गौरतलब है कि चंदा यादव लालू यादव की बेटी हैं. वह मीसा भारती और रोहिणी आचार्य से छोटी हैं. चंदा ने एलएलबी की पढ़ाई की है और उनके पति विक्रम सिंह पेशे से पायलट हैं. चंदा यादव और उनके पति, दोनों ही राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं. तेज प्रताप यादव भी पेशे से पायलट हैं. बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने आरजेडी से निकाल दिया था.

