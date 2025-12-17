scorecardresearch
 
'गर्दा उड़ा दिए राइडर भइया..', धूम के स्टाइल में कावासाकी निंजा की सवारी करते दिखे तेज प्रताप 

आरजेडी से बाहर होने और विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेज प्रताप यादव अब सियासत से हटकर अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. वे सोशल मीडिया पर डेली व्लॉग्स के जरिए सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे कावासाकी निंजा बाइक पर सवार होकर ‘धूम’ फिल्म के बाइकर लुक में दिख रहे हैं.

'गर्दा उड़ा दिए..',धूम स्टाइल में बाइक चलाते दिखे तेज प्रताप (Photo: itg)
बिहार में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर होने और विधानसभा चुनाव में हार के बाद से अलग अंदाज में जिंदगी जी रहे हैं. वे डेली व्लॉग्स बनाकर अपने फॉलोअर्स का अच्छा खासा ध्यान खींच रहे हैं. 

हालांकि, ty_vlog की जगह तेजप्रताप ने ये वीडियो अपने पर्सनल अकाउंट पर डाला है. इसमें वे अपनी महंगी बाइक कावासाकी निंजा की सवारी करते दिख रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म 'धूम' का बाइकर सांग चल रहा है. हेलमेट  लगाए तेज प्रताप पूरी तरह किसी प्रोफेश्नल बाइकर के लुक में हैं. साथ में काली बाइक पर संभवत: उनका बॉडीगार्ड है.

उनके प्रशंसक उनके पोस्ट पर एक से एक कमेंट कर रहे हैं. कोई उन्हें 'राइडर भइया' कह रहा है तो कोई कह रहा है- 'लाल फूल नीला फूल, तेजू भइया ब्यूटीफुट...', एक शख्स ने कमेंट किया- 'गर्दा उड़ा दिए भइया'. 

बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर तेजप्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ा था लेकिन वे हार गए.

