Bihar: डबल मीनिंग वाले गाने बजाए तो जाना पड़ेगा जेल, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को दिया आदेश

बिहार में अश्लील गानों पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर मुजफ्फरपुर में लोगों ने खुलकर समर्थन किया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा अश्लील गाने बजाने पर सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद आम जनता, खासकर महिलाएं, इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही हैं.

मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों में अश्लील और द्विअर्थी गानों के चलन से समाज पर गलत असर पड़ता है. ऐसे में सरकार का यह कदम जरूरी माना जा रहा है.

अश्लील गाने बजाने पर होगा एक्शन

स्थानीय निवासी सचिन कुमार ने सरकार के फैसले को बेहद सराहनीय बताया. उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा, होली और अन्य त्योहारों के दौरान जिस तरह खुलेआम अश्लील गाने बजाए जाते हैं, वह बिल्कुल गलत है. उनका मानना है कि इस पर रोक लगना समाज के लिए सही दिशा में कदम है.

वहीं अंशु कुमारी ने कहा कि इस फैसले से उन्हें काफी खुशी हुई है. उन्होंने बताया कि खासकर महिलाओं के लिए यह एक बेहतर और सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में अच्छा कदम है.

महिलाओं ने फैसला का स्वागत किया

श्वेता सोनी ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि अश्लील गानों पर रोक लगना बेहद जरूरी था और उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस फैसले से त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों में शालीनता बनी रहेगी और सामाजिक माहौल बेहतर होगा.

