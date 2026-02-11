scorecardresearch
 
मुजफ्फरपुर: वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा, बाल-बाल बचे यात्री

मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्टेशन के पास 26502 गोरखपुर–पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया. दाहिनी ओर से फेंका गया पत्थर सी-7 कोच की सीट 28–29 के पास खिड़की से टकराया और शीशा टूट गया. घटना के बाद आरपीएफ एएसआई शिवजी की सूचना पर हाजीपुर रेल पोस्ट में धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज हुई. जांच दारोगा विपिन कुमार कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, आरोपी अभी अज्ञात हैं.

वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया. (Photo: Representational)
मुजफ्फरपुर में रामदयालु नगर स्टेशन के पास गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया. घटना उस समय हुई जब 26502 वंदे भारत एक्सप्रेस रामदयालु नगर से हाजीपुर की ओर बढ़ रही थी. ट्रेन की दाहिनी ओर से फेंका गया एक बड़ा पत्थर सी-7 बोगी में सीट नंबर 28 और 29 के पास लगी खिड़की से टकराया, जिससे शीशा तेज आवाज के साथ टूट गया.

घटना के बाद स्कॉट पार्टी में तैनात आरपीएफ के एएसआई शिवजी ने हाजीपुर आरपीएफ पोस्ट को सूचना दी. उनके आवेदन के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की जांच की जिम्मेदारी दारोगा विपिन कुमार को सौंपी गई है.

यात्रियों में अफरातफरी का माहौल
ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से पत्थर फेंकने वाले की पहचान नहीं हो सकी. घटना के बाद यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया, हालांकि स्थिति जल्द सामान्य हो गई. आरपीएफ ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आसपास के इलाके से भी इनपुट जुटाए जा रहे हैं. देर रात तक पथराव करने वालों का कोई सुराग नहीं मिल सका था.

हेडक्वार्टर डीएसपी निधि कुमारी ने बताया कि 10 फरवरी 2026 को पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस पर रामदयालु स्टेशन के पास पथराव की सूचना मिली थी. वंदे भारत एक्सप्रेस में आरपीएफ की स्कॉट पार्टी तैनात रहती है. उसी टीम के आवेदन पर हाजीपुर रेल पोस्ट में एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि सी-7 बोगी में हुई इस घटना की जांच सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय स्तर पर जुटाए जा रहे इनपुट के आधार पर की जा रही है.

