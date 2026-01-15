scorecardresearch
 
बिहार: जिस मां और 3 बच्चों की थी तलाश, नदी में मिली उनकी लाश, दुपट्टे से बंधे थे हाथ

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में लापता महिला और उसके तीन बच्चों के शव नदी से बरामद होने से सनसनी फैल गई है. मृतक महिला 10 जनवरी से बच्चों के साथ गायब थी. शव दुपट्टे से बंधे मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने एफएसएल जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

नदी से महिला और उसके 3 बच्चों की मिली लाश (Photo: ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जिस मां की तलाश में परिवार दर-दर भटक रहा था, उसी मां और उसके तीन मासूम बच्चों के शव नदी में एक साथ मिलने से पूरे इलाके में मातम पसर गया. अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के पास गुरुवार को नदी से एक महिला और उसके तीन बच्चों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद सनसनी फैल गई.

नदी से एक साथ मिले चारों शव

स्थानीय लोगों ने नदी में शव तैरते देख पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को बाहर निकलवाया और शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की. मृतका की पहचान ममता कुमारी के रूप में हुई है, जो ऑटो चालक कृष्ण मोहन की पत्नी थी. ममता अपने तीन बच्चों के साथ 10 तारीख से लापता थी. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 12 तारीख को पति ने अहियापुर थाना में आवेदन देकर पत्नी और बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू की.

गुरुवार को चारों के शव एक साथ मिलने की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई है. परिवार का आरोप है कि एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि महिला उनके पास है. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस कॉल की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

Advertisement

दुपट्टे से बंधे मिले शव

मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि महिला और बच्चों के शव दुपट्टे से बंधे हुए पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है.

घटना को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सफल उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल पूरा इलाका सदमे में है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर एक मां और उसके तीन मासूम बच्चों के साथ इतनी बेरहमी क्यों हुई. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.

 

