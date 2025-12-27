scorecardresearch
 
मुजफ्फरपुर: नए साल से पहले 22 लाख की विदेशी शराब जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में नए साल से पहले उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22 लाख रुपये की विदेशी शराब जब्त की है. अहियापुर थाना क्षेत्र के आज़ाद ट्रांसपोर्ट से 124 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसे कपड़ों के बंडलों में छिपाकर लाया गया था. मौके से पांच तस्करों को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

नए साल के जश्न से पहले बिहार के मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के मंसूबों पर बड़ा प्रहार किया है. दिल्ली से ट्रांसपोर्ट की आड़ में जिले में खपाने के लिए लाई जा रही करीब 22 लाख रुपये की विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने जब्त कर लिया. कार्रवाई के दौरान पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया.

अहियापुर थाना क्षेत्र के आज़ाद ट्रांसपोर्ट में की गई छापेमारी में 124 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई. शराब को कपड़ों के बंडलों में छिपाकर लाया जा रहा था. इस कार्रवाई में एक पिकअप वैन समेत अन्य वाहन भी जब्त किए गए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी

गिरफ्तार तस्करों की पहचान अमित कुमार उर्फ टिंकू, आदित्य रंजन, मिठु कुमार, रामप्रवेश सहनी और अवधेश कुमार के रूप में हुई है. सभी आरोपी अलग-अलग थाना और गांवों के रहने वाले हैं. उत्पाद विभाग ने बताया कि नए साल को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था और जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है.

जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई और गुप्त सूचना के आधार पर आज़ाद ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई हुई. तस्करी में ट्रांसपोर्टर की भूमिका भी सामने आई है. इसके अलावा सिवाईपट्टी क्षेत्र से एक पिकअप वाहन, एक बाइक और दो स्कूटी भी जब्त की गई.

उत्पाद विभाग की सतर्कता से नाकाम हुई साजिश

उत्पाद विभाग में तैनात इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि नए साल के जश्न में शराब की खपत बढ़ने से पहले ही तस्करों की साजिश नाकाम कर दी गई. बरामद विदेशी शराब की अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपये है. विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी तस्करी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जा रही है.

