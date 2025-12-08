मुजफ्फरपुर में युवा राजद नेता मंटू साह की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास सोमवार को अपराधियों ने युवा राजद नेता मंटू साह (35) की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों ने उनके सीने में तीन गोलियां दागीं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और घटनास्थल से तीन खोखे बरामद किए.

शव उठाने से इंकार, 4 घंटे हंगामा

स्थानीय लोगों और परिजनों ने रोष जताते हुए लगभग चार घंटे तक शव उठाने नहीं दिया. बाद में वरीय अधिकारियों के समझाने पर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

राजद युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मंटू साह

मंटू साह धर्मपुर पंचायत के राजद युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे. हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है.

दोस्त पर हत्या की साजिश का आरोप

मंटू के पिता ने बताया कि सुबह उनका दोस्त रमेश राय घर आया और साथ ले गया. कुछ देर बाद हत्या की सूचना मिली. परिजनों को शक है कि रमेश राय ने ही साजिश रची. वह हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा है और शराब केस में भी जेल जा चुका है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

हाथापाई के बाद फायरिंग

स्थानीय लोगों के अनुसार घटनास्थल पर मंटू और अपराधियों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके बाद गोली चलाई गई. मौके पर पहुंची FSL टीम ने साक्ष्य जुटाया. DSP पूर्वी अजय वत्स और रामपुरहरी-मीनापुर थाना की पुलिस मौके पर तैनात है.

भाई गणेश शाह का बयान

मृतक के भाई गणेश शाह ने बताया कि सुबह उसका दोस्त घर आया और उसे अपने साथ बुलाकर ले गया, इसके बाद हत्या की खबर मिली.

SSP का बयान

SSP सुशील कुमार ने बताया, “सुबह मंटू को उसका साथी घर से बुलाकर लेकर जा रहा था. रास्ते में दो बाइक सवार अपराधी आए और गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंच जांच कर रही है. आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों से बातचीत में एक विवाद सामने आया है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.”

