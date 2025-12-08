scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरपुर में युवा राजद नेता मंटू साह की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

मुजफ्फरपुर के धर्मपुर चौक पर युवा राजद नेता मंटू साह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. तीन गोलियां लगने से मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने 4 घंटे तक शव उठाने से इनकार कर हंगामा किया. हत्या की साजिश में दोस्त रमेश राय पर शक जताया गया है, जिसे हिरासत में पूछताछ चल रही है. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है. SSP ने सभी पहलुओं पर जांच कर जल्द खुलासा करने की बात कही.

Advertisement
X
अपराधियों ने सीने में तीन गोलियां मार दीं. (Photo: ITG)
अपराधियों ने सीने में तीन गोलियां मार दीं. (Photo: ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास सोमवार को अपराधियों ने युवा राजद नेता मंटू साह (35) की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों ने उनके सीने में तीन गोलियां दागीं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और घटनास्थल से तीन खोखे बरामद किए.

शव उठाने से इंकार, 4 घंटे हंगामा
स्थानीय लोगों और परिजनों ने रोष जताते हुए लगभग चार घंटे तक शव उठाने नहीं दिया. बाद में वरीय अधिकारियों के समझाने पर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

राजद युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मंटू साह
मंटू साह धर्मपुर पंचायत के राजद युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे. हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
Muzaffarpur Bulldog attack
बुलडॉग ने बच्ची का सिर नोंचा, बाल और चमड़ी उधेड़ी 
घायल बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम. (Photo: Screengrab)
बुलडॉग ने बच्ची का सिर नोंचा, चमड़ी उधेड़ी, अस्पताल में मौत 
अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय: बिहार का रहस्यमई गांव, जहां चमगादड़ की होती है पूजा 
Baba Doodhnath temple pond and fish story in Muzaffarpur
बिहार के बाबा दूधनाथ मंदिर की मछलियों से जुड़ी अनोखी कहानी 

दोस्त पर हत्या की साजिश का आरोप
मंटू के पिता ने बताया कि सुबह उनका दोस्त रमेश राय घर आया और साथ ले गया. कुछ देर बाद हत्या की सूचना मिली. परिजनों को शक है कि रमेश राय ने ही साजिश रची. वह हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा है और शराब केस में भी जेल जा चुका है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Advertisement

हाथापाई के बाद फायरिंग
स्थानीय लोगों के अनुसार घटनास्थल पर मंटू और अपराधियों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके बाद गोली चलाई गई. मौके पर पहुंची FSL टीम ने साक्ष्य जुटाया. DSP पूर्वी अजय वत्स और रामपुरहरी-मीनापुर थाना की पुलिस मौके पर तैनात है.

भाई गणेश शाह का बयान
मृतक के भाई गणेश शाह ने बताया कि सुबह उसका दोस्त घर आया और उसे अपने साथ बुलाकर ले गया, इसके बाद हत्या की खबर मिली.

SSP का बयान
SSP सुशील कुमार ने बताया, “सुबह मंटू को उसका साथी घर से बुलाकर लेकर जा रहा था. रास्ते में दो बाइक सवार अपराधी आए और गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंच जांच कर रही है. आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों से बातचीत में एक विवाद सामने आया है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.”

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement