मुजफ्फरपुर: बर्थडे पार्टी में महिला डांसर संग तमंचा लहराता रहा युवक, फायरिंग का VIDEO वायरल

मुजफ्फरपुर में एक जन्मदिन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें युवक महिला डांसर के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए खुलेआम पिस्टल लहरा रहा था. युवक फायरिंग भी करता नजर आया. सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने संबंधित थाने को जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस अब युवक की पहचान और हथियार की वैधता जांच रही है.

वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम पिस्टल लहराते हुए महिला डांसर के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करता नजर आ रहा है. मामला सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और घटना शनिवार रात की बताई जा रही है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक न सिर्फ हथियार लहरा रहा है, बल्कि पार्टी के दौरान फायरिंग भी करता दिखाई देता है. इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.

बर्थडे पार्टी में खुलेआम हथियार का प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो एक निजी बर्थडे पार्टी का है, जहां तेज संगीत, महिला डांसर और भीड़ के बीच युवक पिस्टल के साथ नाचता हुआ दिख रहा है. वीडियो में युवक का व्यवहार पूरी तरह लापरवाह नजर आता है. हथियार लहराने और फायरिंग जैसी हरकतें कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही हैं.

इस तरह की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती हैं. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है. सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में दिख रहा युवक कौन है और घटना किस जगह की है.

इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक के हाथ में जो हथियार दिखाई दे रहा है, वह लाइसेंसी है या अवैध. वीडियो में फायरिंग के दृश्य सामने आने के बाद पुलिस इसे बेहद संवेदनशील मामला मान रही है.

सिटी एसपी का बयान, सख्त कार्रवाई के निर्देश

इस पूरे मामले पर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि यह वीडियो उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने संबंधित थाने को निर्देश दिया है कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान की जाए और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए. उन्होंने कहा कि जांच में यह भी देखा जाएगा कि इस्तेमाल किया गया हथियार वैध है या नहीं.

सिटी एसपी ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वीडियो से जुड़े सभी तथ्यों को खंगालने और आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

