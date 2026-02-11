scorecardresearch
 
तेज रफ्तार, लापरवाही और पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो... मोतिहारी सड़क हादसे में दूल्हे के चाचा समेत 3 की मौत

मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई, जिसमें उपमुखिया गजेंद्र दास समेत तीन चचेरे भाइयों की मौके पर मौत हो गई. सभी बारात में शामिल होने जा रहे थे. टक्कर के बाद गाड़ी 20 मीटर दूर खेत में जा गिरी. हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

उपमुखिया समेत तीन की मौके पर मौत.(Photo: Screengrab)
बिहार के मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. सभी लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे. मृतकों में दूल्हे के चाचा और राजेपुर थाना क्षेत्र के झिंटकहिंया के उपमुखिया भी शामिल हैं. घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और परिवार में कोहराम मच गया.

जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की एक पेड़ से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी करीब 20 मीटर दूर खेत में जा गिरी और उसके परखच्चे उड़ गए. हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: मोतिहारी: एकतरफा प्यार में प्रेमी की करतूत, घर में सो रही लड़की पर एसिड अटैक, नंबर ब्लॉक करने से था नाराज

ड्राइवर फरार, नशे में होने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार राजेपुर थाना क्षेत्र के सहबजिया गांव निवासी उपमुखिया गजेंद्र दास अपने दो चचेरे भाइयों अनिल प्रसाद और बिनोद प्रसाद के साथ स्कॉर्पियो से पकड़ीदयाल गए थे. वहां उनकी फुआ रहती हैं. तीनों अपने ड्राइवर के साथ फुआ के पोते की शादी में शामिल होने घोड़ासहन जा रहे थे.

देर रात घोड़ासहन के महादेवा के पास गाड़ी तेज रफ्तार में पेड़ से टकरा गई. आरोप है कि चालक नशे में था. हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

घटना की सूचना मिलते ही घोड़ासहन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

