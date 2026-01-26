scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोतिहारी: एकतरफा प्यार में प्रेमी की करतूत, घर में सो रही लड़की पर एसिड अटैक, नंबर ब्लॉक करने से था नाराज

मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार से नाराज युवक ने युवती पर घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया. ग्रेजुएशन की छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीड़िता ने दूर के रिश्तेदार प्रियांशु पर आरोप लगाया है, जो उसे परेशान करता था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: ITG)
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: ITG)

मोतिहारी जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एकतरफा प्यार में पागल युवक ने युवती के इनकार से नाराज होकर उस पर एसिड अटैक कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई और दर्द से तड़पने लगी. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. यह घटना पताही थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है.

घर में घुसकर एसिड अटैक
जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती ग्रेजुएशन की छात्रा है. वह घटना की रात अपने घर में मां के साथ सो रही थी. देर रात एक व्यक्ति चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुआ, लाइट बंद की और इससे पहले कि युवती कुछ समझ पाती, उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया. तेज जलन के कारण युवती चीख पड़ी, जिससे उसकी मां की नींद खुली, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था.

घटना के बाद घबराए परिजनों ने बिना देर किए युवती को मोतिहारी शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार, युवती का इलाज जारी है और फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
नारे के बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: Screengrab)
गणतंत्र दिवस पर स्कूल में शिक्षक ने लगाए 'जिन्ना अमर रहे' के नारे, गिरफ्तार
Nityanand Rai
UGC पर आक्रोश बढ़ रहा इसपर क्या कहेंगे? सवाल नित्यानंद राय ने किया इग्नोर, बोले- हर हर महादेव
गणतंत्र दिवस पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संविधानिक कर्तव्यों पर दिया जोर (Photo: PTI)
'कानून का पालन ही सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य', RSS प्रमुख भागवत का संदेश
FORENSIC REPORT REVEALS NEET STUDENT DEATH
NEET छात्रा के कपड़ों में मिले स्पर्म, अब तेज हुई SIT जांच

आरोपी दूर का रिश्तेदार
पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है. उसने आरोप लगाया कि उसके चाचा के मामा का बेटा प्रियांशु लंबे समय से उसे मैसेज कर रहा था और जबरन बातचीत का दबाव बना रहा था. युवती ने कई बार साफ शब्दों में बात करने से मना किया, लेकिन लगातार दबाव के कारण कुछ समय तक बातचीत करनी पड़ी. बाद में जब उसने पूरी तरह दूरी बना ली, तो आरोपी नाराज हो गया और बदले की भावना से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

Advertisement

युवती का इलाज कर रहे डॉक्टर मंजर नसीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही छतौनी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल युवती से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल का भी जायजा लिया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

क्या बोले डीएसपी?
मामले को लेकर पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी प्रियांशु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. डीएसपी ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर अपराध है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement