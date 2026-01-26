मोतिहारी: एकतरफा प्यार में प्रेमी की करतूत, घर में सो रही लड़की पर एसिड अटैक, नंबर ब्लॉक करने से था नाराज

मोतिहारी जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एकतरफा प्यार में पागल युवक ने युवती के इनकार से नाराज होकर उस पर एसिड अटैक कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई और दर्द से तड़पने लगी. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. यह घटना पताही थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है.

घर में घुसकर एसिड अटैक

जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती ग्रेजुएशन की छात्रा है. वह घटना की रात अपने घर में मां के साथ सो रही थी. देर रात एक व्यक्ति चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुआ, लाइट बंद की और इससे पहले कि युवती कुछ समझ पाती, उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया. तेज जलन के कारण युवती चीख पड़ी, जिससे उसकी मां की नींद खुली, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था.

घटना के बाद घबराए परिजनों ने बिना देर किए युवती को मोतिहारी शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार, युवती का इलाज जारी है और फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है.

आरोपी दूर का रिश्तेदार

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है. उसने आरोप लगाया कि उसके चाचा के मामा का बेटा प्रियांशु लंबे समय से उसे मैसेज कर रहा था और जबरन बातचीत का दबाव बना रहा था. युवती ने कई बार साफ शब्दों में बात करने से मना किया, लेकिन लगातार दबाव के कारण कुछ समय तक बातचीत करनी पड़ी. बाद में जब उसने पूरी तरह दूरी बना ली, तो आरोपी नाराज हो गया और बदले की भावना से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

युवती का इलाज कर रहे डॉक्टर मंजर नसीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही छतौनी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल युवती से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल का भी जायजा लिया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

क्या बोले डीएसपी?

मामले को लेकर पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी प्रियांशु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. डीएसपी ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर अपराध है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

