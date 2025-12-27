नदी का किनारा, भट्ठियां, नीले ड्रम और महुआ... बिहार के हाजीपुर में चल रहा था देसी शराब का कारोबार

शराबबंदी वाले बिहार में नए साल से पहले पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कमर कस ली है. जिले हाजीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी के किनारे चल रही देसी शराब की चार भट्टियों को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई महनार थाना क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से महुआ से देसी शराब बनाने का गैरकानूनी धंधा चल रहा था.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि महनार बाजार घाट के सामने दियारा इलाके में अवैध रूप से देसी शराब का निर्माण और कारोबार किया जा रहा है. इसी के आधार पर महनार थाना प्रभारी वेदानंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने इलाके में छापेमारी की. पुलिस टीम के पहुंचते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए, जिससे एक भी तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 10 हजार लीटर कच्चा महुआ जावा बरामद किया, जिसे वहीं नष्ट कर दिया गया. इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे कई प्लास्टिक ड्रम, टीन के ड्रम और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए. पुलिस ने इन सभी भट्टियों और उपकरणों को आग लगाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

नए साल को देखते हुए जिले भर में शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि फरार शराब कारोबारियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस कार्रवाई में एक भी शराब तस्कर गिरफ्तार नहीं हुआ. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे अवैध अड्डों पर लगातार छापेमारी की जाएगी और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा.

रिपोर्ट: विकास कुमार