गोपालगंज में शराब तस्करों का कहर... उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, होमगार्ड जवान की हत्या

बिहार के गोपालगंज जिले में शराब माफियाओं का आतंक एक बार फिर खौफनाक अंदाज में सामने आया है. जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शनिवार तड़के शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया.

बिहार के गोपालगंज जिले में शराब माफियाओं का आतंक. (Photo: ITG)
बिहार के गोपालगंज जिले में शराब माफियाओं का आतंक एक बार फिर खौफनाक अंदाज में सामने आया है. जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शनिवार तड़के शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया. इस हमले में बलथरी चेकपोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया.

जानकारी के मुताबिक, यह वारदात शनिवार सुबह करीब 4.30 बजे की है. उत्तर प्रदेश से शराब की बड़ी खेप बिहार में घुसने वाली है, जिसकी गुप्त सूचना उत्पाद विभाग को मिली थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम बलथरी चेकपोस्ट से रवाना हुई और सिपाया तक शराब तस्करों का पीछा करती रही. इसी दौरान तस्करों ने अचानक उत्पाद टीम को चारों ओर से घेरकर हमला बोल दिया.

हमले के दौरान होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया गया. वार इतना घातक था कि उनके सिर से खून तेजी से बहने लगा. मौके पर ही हालत नाजुक हो गई. साथी जवानों ने खून से लथपथ अभिषेक को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हमले में एक अन्य जवान भी जख्मी हुआ है. उसकी मामूली चोटें आई हैं.

मृतक के परिजनों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

मृतक जवान अभिषेक कुमार शर्मा कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ निवासी बादशाह शर्मा के बेटे थे. उनकी नियुक्ति साल 2019 में हुई थी. अभिषेक अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं. मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. शोक संतप्त भाई अमरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि यह हमला सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने प्रशासन से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

Home Guard Jawan Killed in Gopalganj

डीएसपी रैंक के अफसर के नेतृत्व में होगी जांच

इस घटना की जानकारी मिलते ही मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि तस्करों का पीछा करते वक्त यह हादसा हुआ. गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कहा, "शराब तस्करी को रोकने की कोशिश में जवान ने अपनी शहादत दी है. आरोपियों की तलाशी और गिरफ्तारी के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर दी गई है."

कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे शराब तस्कर

गौरतलब है कि गोपालगंज एक सीमावर्ती जिला है. यहां शराब माफियाओं का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है. महज एक महीने पहले 30 सितंबर को कुचायकोट थाना क्षेत्र के एसएमडी जलालपुर कॉलेज के पास शराब तस्करों ने होमगार्ड जवान बसंत मांझी को गोली मार दी थी. अब एक बार फिर उसी जिले में शराब माफियाओं ने खून से खेलकर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है.

