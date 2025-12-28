scorecardresearch
 
'सही व्यक्ति मिला तो शादी जरूर होगी...' बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिया दिलचस्प जवाब, बताया- कैसे लड़के से करेंगी शादी

बिहार में जमुई पहुंचीं बिहार सरकार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह से शादी को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया. श्रेयसी सिंह ने कहा कि सही व्यक्ति मिलेगा तो शादी जरूर होगी. इस दौरान उन्होंने खेल, विकास और राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी बात रखी.

बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह. (Photo ITG)
बिहार के जमुई पहुंचीं बिहार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में मुलाकात की. उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने न सिर्फ खेल और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की, बल्कि अपनी शादी के सवाल पर भी दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया. 

शादी को लेकर सवाल पर श्रेयसी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि सही व्यक्ति मिलेगा तो शादी जरूर होगी. समाज की जो व्यवस्था है, उसका पालन सभी को करना चाहिए. सही समय आने पर आप सबको भी शादी का निमंत्रण दिया जाएगा. मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि भागलपुर में जल्द ही ओलंपिक स्तर की बैडमिंटन अकादमी बनेगी, जबकि बांका के ओढ़नी डैम में इंटरनेशनल लेवल का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा. यह कदम बिहार के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करने और राज्य की खेल पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि जब तक हर जिले में खेल अकादमी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते. एक महीने के भीतर भागलपुर में ओलंपिक स्तर की बैडमिंटन अकादमी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे एक बड़े खिलाड़ी के नाम से नामांकित किया जाएगा. इसके साथ ही बांका में विकसित की जा रही वाटर स्पोर्ट्स अकादमी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी.

If Find Right Person Will Marry Minister Shreysi Singh Says in Jamui

यह भी पढ़ें: 'सरपंच साहब' जैसे किसी और के भी निक नेम हैं? ओलंपिक दल से PM के सवाल पर क्या बोलीं श्रेयसी सिंह

मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार की नई योजना सक्षम एवं प्रेरणा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मकसद रखती है. इस योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप दी जाएगी. उन्होंने दावा किया कि यह योजना लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है.

श्रेयसी सिंह ने कहा कि पहले जिले में एक-एक एकलव्य कॉलेज खोलने की योजना थी, जिसे अब बढ़ाकर 68 कर दिया गया है. फिलहाल 12 कॉलेज संचालित हैं, जबकि तीन तकनीकी कारणों से बंद हैं. वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी 68 कॉलेजों का संचालन शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि बिहार के युवा जो पढ़ाई के साथ-साथ खेलना चाहते हैं, उनके लिए रहने, खाने-पीने और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी.

यह भी पढ़ें: राजनीति में सक्रिय राजघराने से हैं श्रेयसी सिंह, लंबी है ऐसी लिस्ट

राजनीति से जुड़े सवालों पर मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया और वे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जब नेतृत्व कमजोर होता है, तो कार्यकर्ताओं और जनता का भरोसा टूटना स्वाभाविक है.

मंत्री ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि बिहार सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को खोजने और उन्हें निखारने के काम में जुटी है. मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है और खेल के माध्यम से रोजगार के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश के खेल विभाग के मॉडल की भी तारीफ की और कहा कि उसी तरह बिहार में अकादमियों और प्रशिक्षण के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है.

