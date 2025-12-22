scorecardresearch
 
बिहार: मॉडल अस्पताल में घंटों कटी रही बिजली, डॉक्टरों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर किया इलाज- VIDEO

गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में रविवार रात अचानक लाइट कट गई. बिजली आपूर्ति करीब एक घंटे तक बाधित रही. जिससे मरीजों में दहशत फैल गई और डॉक्टरों ने मोबाइल के टॉर्च में मरीजों का इलाज किया.

अस्पताल में लाइट कटने के बाद मोबाइल की टॉर्च से ट्रीटमेंट करते डॉक्टर. (Photo: Screengrab)
बिहार के गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जलाकर मरीजों का इलाज किए जाने का मामला सामने आया है. करीब एक घंटे तक सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मोबाइल का टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करने का वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है.  

मॉडल सदर अस्पताल में व्यवस्था लचर

गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि यहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं. लेकिन रविवार को यहां अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई. हालांकि मरीजों का इलाज मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में किए जाने के वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार: एग्जाम सेंटर पर गूंजी किलकारी, BA की परीक्षा देने आई महिला ने बच्चे को दिया जन्म

जानकारी के अनुसार गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद डॉक्टरों को मोबाइल का टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा. नर्सिंग स्टाफ हाथ में टॉर्च लेकर काम करते हुए नजर आए. जिससे मरीज और उनके परिजन दहशत में दिखे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सदर अस्पताल में मोबाइल टोर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज कराते हुए वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. फिर देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीज देख रहे हैं. अंधेरे में इलाज को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं.

मरीजों के परिजनों ने व्यवस्था पर उठाया सवाल

मॉडल सदर अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराने पहुंचे तीरवीरवां गांव के इरफान अली ने बताया कि हम लोग सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए आये थे, लेकिन मॉडल सदर अस्पताल में लाइट के अभाव में इलाज शुरू नहीं हुआ. अंधेरे में क्या इलाज होगा, मोबाइल के टॉर्च से क्या इलाज होगा, वहीं उपेंद्र सिंह ने बताया कि यहां लाइट का व्यवस्था नहीं है. ऐसे में मोबाइल के टॉर्च से मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

(इनपुट-विकास कुमार दुबे)

---- समाप्त ----
