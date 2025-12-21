scorecardresearch
 
बिहार: एग्जाम सेंटर पर गूंजी किलकारी, BA की परीक्षा देने आई महिला ने बच्चे को दिया जन्म

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में बीए परीक्षा के दौरान एक गर्भवती छात्रा ने परीक्षा केंद्र पर ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. शशि कृष्णा कॉलेज में परीक्षा दे रही रविता कुमारी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद महिला कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे खाली क्लास रूम में पहुंचाया. एम्बुलेंस आने से पहले ही डिलीवरी हो गई. बाद में मां-बच्चे को अस्पताल भेजा गया, दोनों स्वस्थ हैं.

महिला ने बच्चे को दिया जन्म. (Photo: ITG)
बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में परीक्षा केंद्र पर एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी जिसके बाद पूरे कॉलेज में खुशी का माहौल बन गया. दरअसल रोसड़ा में थतीया गांव स्थित शशि कृष्णा कॉलेज में स्नातक (बीए) की परीक्षा देने एक गर्भवती महिला पहुंची थी. इस बीच उसे प्रसव पीड़ा उठ गया. यह देख परीक्षा ड्यूटी में लगी महिला कर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उक्त महिला को एक खाली क्लास रूम में ले गई. 

इस बीच कॉलेज प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी सूचना दे दी. लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही महिला कर्मियों के सहयोग से उक्त परीक्षार्थी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद कॉलेज परिसर में खुशी का माहौल बन गया. बाद में आए एम्बुलेंस से जच्चा बच्चा दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा भेज दिया गया. जहां जांच के बाद दोनों स्वस्थ बताए गए. 

ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी महिला
बता दें कि बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के मालपुर गांव के रहने वाले शिवम कुमार की पत्नी रविता कुमारी हसनपुर प्रखंड के शकरपुरा भारद्वाज कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है. इस बीच वह गर्भवती भी थी और परीक्षा देने का शेड्यूल निकल गया था. उसी के तहत बीते शनिवार को रविता कुमारी अन्य दिनों की भांति अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का परीक्षा देने के लिए थतीया गांव स्थित एस के कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी. परीक्षार्थी रविता जब परीक्षा दे रही थी कि तभी उसे प्रसव पीड़ा उठ गया. यह देख परीक्षा केंद्र में मौजूद महिला कर्मियों ने उसे उठाया और खाली क्लास रूम में ले गई. जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया.

बाद में उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया. रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं. कॉलेज में परीक्षा के दौरान किलकारी गूंजने की खबर अब चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----
