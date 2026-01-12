scorecardresearch
 
रितेश पांडे के बाद क्या आरसीपी सिंह भी छोड़ेंगे पीके का साथ? बोले- मैं और नीतीश कुमार एक ही...

भोजपुरी गायक रितेश पांडे के बाद पीके की पार्टी जन सुराज को एक और झटका लग सकता है. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी जन सुराज से नाता तोड़कर फिर से जेडीयू में जा सकते हैं.

पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश के साथ पुराने रिश्ते की दिलाई याद (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बड़ी जीत मिली थी. राजनीति बदलने के वादों और दावों के साथ चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. चुनावी हार के बाद अब जन सुराज से एक-एक कर नेताओं के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

भोजपुरी गायक रितेश पांडे के बाद अब आरसीपी सिंह का भी जन सुराज से मोह भंग होता नजर आ रहा है. आरसीपी सिंह के सुर सीएम नीतीश को लेकर बदले-बदले नजर आ रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मैं और नीतीश कुमार एक ही हैं.

आरसीपी सिंह अब सीएम नीतीश कुमार से करीबी दिखाने में लग गए हैं. उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जितना जानता हूं, उतना उन्हें कोई नहीं जानता. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के साथ पुराने रिश्ते भी याद किए और कहा कि हम 25 साल साथ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी और अमित शाह से मिले CM नीतीश कुमार, बिहार को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा

जेडीयू में वापसी के सवाल पर आरसीपी सिंह ने न तो पुष्टि की, और ना ही खंडन ही किया. आरसीपी सिंह ने खरमास के बाद जेडीयू में वापसी के कयासों पर कहा कि आपको सब पता चल जाएगा. आरसीपी सिंह के बदले सुर और उनके नीतीश के साथ पुराने संबंधों का जिक्र करने के बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि वह खरमास के बाद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पीके की पार्टी छोड़ी, जन सुराज से इस्तीफे का ऐलान कर बोले- बहुत मुश्किल...

अगर ऐसा होता है, तो यह प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका होगा. भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने भी जन सुराज से इस्तीफा दे दिया है. रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जन सुराज से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. अब आरसीपी सिंह के बयान से यह चर्चा तेज हो गई है कि वह भी पीके की पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि आरसीपी सिंह भी बिहार विधानसभा चुनाव के समय जन सुराज में शामिल हुए थे.

