scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पीके की पार्टी छोड़ी, जन सुराज से इस्तीफे का ऐलान कर बोले- बहुत मुश्किल...

भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है. रितेश ने जन सुराज से इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा है कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है.

Advertisement
X
बिहार चुनाव से पहले पीके की पार्टी में शामिल हुए थे रितेश पांडे (FilePhoto: www.facebook.com/RiteshPandeyOfficial)
बिहार चुनाव से पहले पीके की पार्टी में शामिल हुए थे रितेश पांडे (FilePhoto: www.facebook.com/RiteshPandeyOfficial)

भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से सियासत में डेब्यू किया था. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी में शामिल हुए रितेश पांडे ने रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ा था. रितेश पांडे का अब जन सुराज पार्टी से मोह भंग हो गया है.

रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जन सुराज की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. रितेश पांडे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया.

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखा कि परिणाम अनुकूल नहीं रहे, लेकिन इसका मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया. रितेश पांडे ने अपनी पोस्ट में राजनीति से संन्यास के संकेत भी दिए. उन्होंने कहा है कि अब उसी काम के माध्यम से आप सभी की सेवा जारी रखनी है, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया.

रितेश पांडे ने यह भी कहा है कि इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है. आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं. उन्होंने यह भी कहा है कि कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रियंका गांधी के साथ 2 घंटे की सीक्रेट मीटिंग... प्रशांत किशोर को लेकर क्यों लगने लगे कयास?

गौरतलब है कि रितेश पांडे ने 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद कैमूर जिले में अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया था. रितेश ने बिहार चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोले थे. बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रितेश, प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज में शामिल हो गए थे.

यह भी पढ़ें: करगहर से भोजपुरी सुपर स्टार रितेश पांडे हार गए चुनाव, जेडीयू के बशिष्ठ सिंह जीते

जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में रितेश की उम्मीदवारी का ऐलान भी हुआ, लेकिन पार्टी ने उन्हें कैमूर की किसी सीट से उतारने की बजाय पीके की गृह सीट करगहर से उम्मीदवार बनाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement