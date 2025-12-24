शराब के लिए नहीं थे पैसे... युवक ने कुत्ता मारा, फिर खरगोश का मीट बताकर पूरे गांव में बेचा

बिहार के मोतिहारी जिले से सनसनीखेज और घिनौनी घटना सामने आई है. यहां शराब पीने के लिए पैसे जुटाने की सनक में एक युवक ने कुत्ते की हत्या की, फिर उसके मांस को टुकड़ों में काटकर गांव के लोगों को खरगोश का मांस बताकर बेच दिया. आरोपी ने इस मांस को बेचकर शराब पी और अगले दिन खुद ही गांव में घूम-घूमकर यह बताने लगा कि उसने खरगोश नहीं, बल्कि कुत्ते का मांस खिलाया है. इस खुलासे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

यह सनसनीखेज मामला मोतिहारी के मधुबन प्रखंड अंतर्गत गरहिया बाजार थाना क्षेत्र के गरहिया गांव का है. इस गांव में रहने वाला मंगरु सहनी नाम का युवक शराब का आदी है. अक्सर नशे में लोगों से झगड़ा, ठगी करता रहता था. स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना वाले दिन मंगरु के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे. इसी वजह से उसने एक खौफनाक और अमानवीय साजिश रच डाली.

एक हजार रुपये प्रति किलो बेचा मांस

आरोप है कि मंगरु सहनी ने गांव में एक कुत्ते को पकड़कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने कुत्ते के शव को टुकड़ों में काटा और मांस को खरगोश का मांस बताकर गांव में बेचने लगा. ठंड के मौसम में कई ग्रामीणों ने मांस खरीद लिया. आरोपी ने करीब एक हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से मांस बेचा और इस तरह कई लोगों से पैसे वसूल कर शराब पी ली.

ग्रामीणों ने बताया कि मांस खाने के कुछ ही घंटों बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. किसी को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई तो किसी के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया. कुछ बच्चों की हालत भी खराब हो गई. शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक इतनी तबीयत क्यों बिगड़ रही है. इसी बीच अगली सुबह मंगरु सहनी गांव में घूम-घूमकर लोगों को यह कहने लगा कि उसने उन्हें खरगोश का नहीं, बल्कि कुत्ते का मांस खिलाया है. यह सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

लोगों ने विरोध किया तो आरोपी देने लगा धमकी

जब ग्रामीणों ने उसकी इस घिनौनी हरकत का विरोध किया तो आरोपी युवक लोगों को धमकियां देने लगा और वहां से फरार हो गया. इसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर से पता करना शुरू किया. गांव के पास एक बागवानी में कुत्ते का कटा हुआ सिर और पैरों की हड्डियां मिलीं. कुत्ते के अवशेष मिलने के बाद लोगों का शक यकीन में बदल गया. इसके बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया और पीड़ित परिवारों ने गरहिया थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

गांव के करीब 15 लोगों को बेचा मांस

पीड़ित ग्रामीण ने कहा कि शाम के समय मंगरु घर आया और बोला कि खरगोश का मांस है. उन्होंने खुद तो मांस नहीं खाया, लेकिन अनजाने में परिवार के लोगों ने खा लिया. अगले दिन आरोपी खुद बोल रहा था कि उसने कुत्ते का मांस खिलाया है. इसके बाद जब खोजबीन की गई तो कुत्ते का सिर और पंजा मिला, जिससे सच्चाई सामने आ गई. ग्रामीण के अनुसार, आरोपी ने गांव के करीब 15 लोगों को यह मांस खिलाया है.

वहीं, पीड़ित महिला ने कहा कि मंगरु उनके घर भी मांस लेकर आया था. हालांकि उन्होंने मना किया तो जबरदस्ती दे गया. इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई. अगले दिन आरोपी खुद कह रहा था कि उसने कुत्ते का मांस दिया है. बच्चों के पेट में दर्द है, किसी को उल्टी हो रही है और कुछ लोगों की हालत काफी खराब है. आरोपी की यह बात सुनकर सभी दहशत में आ गए.

घटना के बाद गांव के लोगों में आक्रोश

घटना के बाद पूरे गांव में गुस्सा और डर का माहौल है. लोग आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं. वहीं, इस मामले को लेकर गरहिया थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है. मामला संदिग्ध है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

