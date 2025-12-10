scorecardresearch
 
UP: ऑनलाइन मंगाए कड़ाही चिकन में मिली मरी छिपकली, युवक की तबीयत बिगड़ी, वीडियो और बिल वायरल

मेरठ में ऑनलाइन मंगाए गए कड़ाही चिकन में मरी हुई छिपकली मिलने का आरोप लगा है. छिपकली दिखने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. घटना का वीडियो और जोमैटो का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित ने बताया कि होटल मालिक ने गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए वह शिकायत आगे नहीं बढ़ाना चाहता.

खाने में मिली मरी हुई छिपकली (Photo: Representational)
खाने में मिली मरी हुई छिपकली (Photo: Representational)

मेरठ में ऑनलाइन ऑर्डर किए गए चिकन में मरी हुई छिपकली मिलने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो और जोमैटो ऐप का बिल देखकर लोग मामले पर अपनी राय दे रहे हैं. आरोप है कि छिपकली वाला खाना खाने के बाद युवक की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

घटना 8 दिसंबर की रात की है. जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में काम करने वाला नीरज अपने दोस्त विजय के साथ मेरठ के शास्त्रीनगर में रुका हुआ था. देर रात खाने के लिए विजय ने जोमैटो से अनंता हॉस्पिटैलिटी कक्के दा होटल से कड़ाही चिकन का ऑर्डर किया. वायरल बिल में ऑर्डर रात 9:03 बजे डिलीवर दिखाया गया है.

ऑनलाइन खाने में आई मरी हुई छिपकली

खाना आने के बाद विजय हाथ धोने चला गया और नीरज खाने बैठ गया. नीरज का कहना है कि उसने आधा खाना खा लिया था, तभी उसे प्लेट में एक मरी हुई छिपकली दिखी. यह देखते ही उसे लगातार उल्टियां होने लगीं और उसकी तबीयत बिगड़ गई.

स्थिति बिगड़ने पर विजय ने डॉयल 112 पर फोन किया. पुलिस मौके पर पहुंची और नीरज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसे 24 घंटे निगरानी में रखा और 9 दिसंबर की रात उसे छुट्टी दे दी.

खाना खाकर युवक की तबीयत बिगड़ी 

पीड़ित नीरज ने बताया कि होटल संचालक ने अपनी गलती मान ली है. इसी वजह से वह मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहता. हालांकि वीडियो और बिल वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है. फिलहाल पीड़ित की ओर से कोई औपचारिक शिकायत आगे नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन वीडियो ने खाने की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

