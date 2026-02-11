दिल्ली के खुले सीवर में समस्तीपुर के बेटे की मौत, पत्नी का आरोप- धक्का देकर मार डाला

राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-32 स्थित बेगमपुर इलाके में खुले सीवर में गिरने से समस्तीपुर के एक युवक की मौत हो गई. घटना 10 फरवरी की शाम करीब 7:45 बजे काली मंदिर के पास हुई. फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें युवक का शव बरामद हुआ. शव को आंबेडकर अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया.

और पढ़ें

जांच में मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के लखनपट्टी पंचायत के शादीपुर बथनाहा गांव निवासी स्वर्गीय जुगल राय के 30 वर्षीय बेटे बिरजू राय के रूप में हुई. घटना की खबर मिलते ही गांव और परिवार में कोहराम मच गया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में एक और ‘मौत का गड्ढा’... रोहिणी में मेनहोल में गिरकर युवक की मौत

पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

मृतक की पत्नी ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि अगर नाला खुला नहीं रहता तो यह हादसा नहीं होता. उन्होंने दावा किया कि नाले के बाहर बिरजू की दोनों चप्पल मिलीं, जिससे शक और गहरा गया है.

​

पत्नी के अनुसार बिरजू एक सप्ताह में घर लौटने वाला था और कपड़े खरीदने निकला था. बाद में सूचना मिली कि उसे कोई उठा ले गया और फिर खुले नाले में धकेल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Advertisement

मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग

बिरजू घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. परिवार का कहना है कि अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. पत्नी ने दिल्ली सरकार से 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है.

परिजनों ने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत नाले में गिरने से हुई या किसी ने धक्का देकर हत्या की.

---- समाप्त ----