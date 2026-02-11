scorecardresearch
 
दिल्ली के खुले सीवर में समस्तीपुर के बेटे की मौत, पत्नी का आरोप- धक्का देकर मार डाला

दिल्ली के रोहिणी इलाके में खुले सीवर में गिरने से समस्तीपुर निवासी बिरजू की मौत हो गई. वह कपड़े खरीदने बाजार गया था. देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की. सुबह उसका शव सीवर से मिला. परिवार ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पत्नी बोली- ये हादसा नहीं हत्या है.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-32 स्थित बेगमपुर इलाके में खुले सीवर में गिरने से समस्तीपुर के एक युवक की मौत हो गई. घटना 10 फरवरी की शाम करीब 7:45 बजे काली मंदिर के पास हुई. फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें युवक का शव बरामद हुआ. शव को आंबेडकर अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया.

जांच में मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के लखनपट्टी पंचायत के शादीपुर बथनाहा गांव निवासी स्वर्गीय जुगल राय के 30 वर्षीय बेटे बिरजू राय के रूप में हुई. घटना की खबर मिलते ही गांव और परिवार में कोहराम मच गया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में एक और ‘मौत का गड्ढा’... रोहिणी में मेनहोल में गिरकर युवक की मौत

घटना CCTV में कैद.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

मृतक की पत्नी ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि अगर नाला खुला नहीं रहता तो यह हादसा नहीं होता. उन्होंने दावा किया कि नाले के बाहर बिरजू की दोनों चप्पल मिलीं, जिससे शक और गहरा गया है.

समस्तीपुर

पत्नी के अनुसार बिरजू एक सप्ताह में घर लौटने वाला था और कपड़े खरीदने निकला था. बाद में सूचना मिली कि उसे कोई उठा ले गया और फिर खुले नाले में धकेल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग

बिरजू घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. परिवार का कहना है कि अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. पत्नी ने दिल्ली सरकार से 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है.

परिजनों ने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत नाले में गिरने से हुई या किसी ने धक्का देकर हत्या की.

---- समाप्त ----
