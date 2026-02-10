scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में एक और ‘मौत का गड्ढा’... रोहिणी में मेनहोल में गिरकर युवक की मौत

रोहिणी के सेक्टर-32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था.

Advertisement
X
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के समय बिरजू अपने एक दोस्त के साथ था. (Photo- Screegrab)
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के समय बिरजू अपने एक दोस्त के साथ था. (Photo- Screegrab)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. रोहिणी के सेक्टर-32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था.

जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार शाम की है. दिल्ली फायर सर्विस को करीब 7:45 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के समय बिरजू अपने एक दोस्त के साथ था. पूछताछ में दोस्त ने बताया कि दोनों ने दिनभर शराब पी थी और नशे की हालत में साथ जा रहे थे. इसी दौरान बिरजू का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया. दोस्त को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ. बाद में जब उसे होश आया तो पता चला कि बिरजू नाले में गिर चुका है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

Advertisement

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस सीवर में बिरजू गिरा वह डीडीए की जमीन पर बना हुआ था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि नाले या सीवर को खुला छोड़ने में किसकी लापरवाही रही.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Air Pollution
Delhi-NCR की एयर क्वालिटी पर रहेगी पैनी नजर
AI impact summit Delhi hotel rent surge
दिल्ली में AI समिट से पहले आसमान छू गए होटल्स के रूम चार्जेस
गुमनाम गलियां और शाही हवेलियां, इन इलाकों में छिपे हैं सदियों पुराने राज!
Delhi E Commerce Theft Racket
'सस्ते में खरीदें' के विज्ञापन ने पकड़वा दिया, 4 लाख के ब्रांडेड पर्स बरामद
घर के किराए और ईएमआई में खत्म होती सैलरी
₹25 लाख की सैलरी, मेट्रो सिटीज में 'मिडिल क्लास', छोटे शहर में 'नवाब'

जनकपुरी में भी चली गई थी एक युवक की जान

गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ही 6 फरवरी को जनकपुरी इलाके में 25 वर्षीय बाइक सवार कमल ध्यानी की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने दिल्ली में खुले गड्ढों और सीवर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खुले नालों और मेनहोल को तुरंत ढकने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement