दिल्ली में एक और ‘मौत का गड्ढा’... रोहिणी में मेनहोल में गिरकर युवक की मौत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. रोहिणी के सेक्टर-32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था.
जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार शाम की है. दिल्ली फायर सर्विस को करीब 7:45 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के समय बिरजू अपने एक दोस्त के साथ था. पूछताछ में दोस्त ने बताया कि दोनों ने दिनभर शराब पी थी और नशे की हालत में साथ जा रहे थे. इसी दौरान बिरजू का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया. दोस्त को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ. बाद में जब उसे होश आया तो पता चला कि बिरजू नाले में गिर चुका है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस सीवर में बिरजू गिरा वह डीडीए की जमीन पर बना हुआ था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि नाले या सीवर को खुला छोड़ने में किसकी लापरवाही रही.
जनकपुरी में भी चली गई थी एक युवक की जान
गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ही 6 फरवरी को जनकपुरी इलाके में 25 वर्षीय बाइक सवार कमल ध्यानी की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने दिल्ली में खुले गड्ढों और सीवर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खुले नालों और मेनहोल को तुरंत ढकने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है.