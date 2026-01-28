scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 साल में दरभंगा एम्स का सिर्फ मेन गेट ही बना पाई सरकार, कांग्रेस ने साधा निशाना

दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य में 10 साल बाद भी सिर्फ मेन गेट का पिलर ही बन पाया है. इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी का घेराव किया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मिथिला की जनता के साथ धोखा किया है.

Advertisement
X
दरभंगा एम्स को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा (Photo/PTI-X/Asithnath Tiwari)
दरभंगा एम्स को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा (Photo/PTI-X/Asithnath Tiwari)

दरभंगा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस ने दावा किया है कि 10 साल बाद भी दरभंगा एम्स के नाम पर सिर्फ मेन गेट का पिलर ही बन पाया है. इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला है.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर दरभंगा एम्स के मेन गेट के पिलर की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया है कि 10 साल बाद भी दरभंगा एम्स के नाम पर जमीन पर सिर्फ मेन गेट ही बन पाया है. जबकि सरकार ने दावा किया था कि यहां इलाज शुरू हो चुका है. कांग्रेस ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया है.

कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साथ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे हैं और दरभंगा एम्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. असित नाथ तिवारी ने कहा, 'पीएम मोदी ने कई मंचों से कहा कि दरभंगा एम्स में इलाज हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां सिर्फ एक गेट खड़ा है. कांग्रेस ने आज जनता के सामने सच्चाई रख दी है.'

सम्बंधित ख़बरें

शशि थरूर ने कांग्रेस के भीतर उठे विवादों पर पहली बार खुलकर दी सफाई (Photo: PTI)
हाईकमान से नाराजगी या फिर... सोनिया गांधी के घर पर हुई मीटिंग में नहीं पहुंचे थरूर, बताई ये वजह
गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल-खड़गे की सीटिंग पर विवाद (Photo: ITG)
'सेक्रेटरी के जरिये किया पास का इंतजाम, सीट खोजने भी भेजा', सीटिंग विवाद पर बोले खड़गे
देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी. (Photo: PTI)
जनगणना पर संग्राम! कांग्रेस ने उठाए सवाल, अब केंद्र ने समझाया पूरा रोडमैप
Pradeep Eshwar
राष्ट्रपिता को लेकर कांग्रेस विधायक के बयान पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने खोला मोर्चा
Former Congress leader Shakeel Ahmed fears attack on his house
शकील अहमद ने कांग्रेस पर लगाया ये आरोप
Advertisement

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: 'ये सरासर झूठ...', पीएम मोदी के दरभंगा एम्स वाले बयान पर तेजश्वी यादव का तीखा वार

स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर राजनीति के आरोप

तिवारी ने केंद्र सरकार पर मिथिला की जनता को सिर्फ जुमलों के सहारे बहलाने का आरोप लगाया. स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर भी राजनीति की जा रही है. वहीं दरभंगा एम्स को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. दरभंगा निवासी अविनाश भारद्वाज ने कहा, 'पूरे 10 साल में सिर्फ एम्स का गेट बन पाया है. दरभंगा में बीजेपी का ही सांसद और विधायक हैं, फिर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है कि एम्स बनने में अब अगला 10 साल और लग जाएगा.'

सरकार पर भड़के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता 

मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता गोपाल चौधरी ने सरकार पर लोगों की सेहत का मजाक बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, '10 साल बाद सच्चाई ये है कि दरभंगा एम्स में केवल गेट तैयार हुआ है. सरकार जानबूझकर एम्स को लटका कर रखना चाहती है. मिथिला के लोगों के स्वास्थ्य के साथ मजाक किया जा रहा है.'

यह भी पढ़ें: 'दुनिया में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाया जा रहा', पीएम मोदी का ट्रंप पर निशाना?

Advertisement

गोपाल चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द एम्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो छात्र और युवा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.

2015 में हुआ था दरभंगा में एम्स बनाने का ऐलान

बता दें कि बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने फरवरी 2015 में दरभंगा में एम्स बनाने का ऐलान किया था. इसके बाद 2020 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा जाकर अस्पताल निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया था. दरभंगा में एम्स का निर्माण 187 एकड़ भूमि पर हो रहा है. इसकी लागत 1264 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement