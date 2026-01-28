10 साल में दरभंगा एम्स का सिर्फ मेन गेट ही बना पाई सरकार, कांग्रेस ने साधा निशाना

दरभंगा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस ने दावा किया है कि 10 साल बाद भी दरभंगा एम्स के नाम पर सिर्फ मेन गेट का पिलर ही बन पाया है. इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला है.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर दरभंगा एम्स के मेन गेट के पिलर की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया है कि 10 साल बाद भी दरभंगा एम्स के नाम पर जमीन पर सिर्फ मेन गेट ही बन पाया है. जबकि सरकार ने दावा किया था कि यहां इलाज शुरू हो चुका है. कांग्रेस ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया है.

कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साथ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे हैं और दरभंगा एम्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. असित नाथ तिवारी ने कहा, 'पीएम मोदी ने कई मंचों से कहा कि दरभंगा एम्स में इलाज हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां सिर्फ एक गेट खड़ा है. कांग्रेस ने आज जनता के सामने सच्चाई रख दी है.'

स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर राजनीति के आरोप

तिवारी ने केंद्र सरकार पर मिथिला की जनता को सिर्फ जुमलों के सहारे बहलाने का आरोप लगाया. स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर भी राजनीति की जा रही है. वहीं दरभंगा एम्स को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. दरभंगा निवासी अविनाश भारद्वाज ने कहा, 'पूरे 10 साल में सिर्फ एम्स का गेट बन पाया है. दरभंगा में बीजेपी का ही सांसद और विधायक हैं, फिर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है कि एम्स बनने में अब अगला 10 साल और लग जाएगा.'

सरकार पर भड़के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता

मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता गोपाल चौधरी ने सरकार पर लोगों की सेहत का मजाक बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, '10 साल बाद सच्चाई ये है कि दरभंगा एम्स में केवल गेट तैयार हुआ है. सरकार जानबूझकर एम्स को लटका कर रखना चाहती है. मिथिला के लोगों के स्वास्थ्य के साथ मजाक किया जा रहा है.'

गोपाल चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द एम्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो छात्र और युवा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.

2015 में हुआ था दरभंगा में एम्स बनाने का ऐलान

बता दें कि बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने फरवरी 2015 में दरभंगा में एम्स बनाने का ऐलान किया था. इसके बाद 2020 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा जाकर अस्पताल निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया था. दरभंगा में एम्स का निर्माण 187 एकड़ भूमि पर हो रहा है. इसकी लागत 1264 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

