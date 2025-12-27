बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार... चार लोगों की दर्दनाक मौत, चार की हालत गंभीर

बिहार के छपरा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से चार लोगों की मौत हो गई. इस घटना में चार अन्य लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में तीन बच्चे और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शामिल हैं.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, यह घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अम्बिका भवानी मोहल्ले की है. यहां ठंड के कारण एक परिवार के लोग रात में एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे. देर रात अंगीठी से निकलने वाली जहरीली गैस कमरे में भर गई, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए. सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर लोग सन्न रह गए.

स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं चार अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: ठंड से बचने को कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO रामपुकार सिंह और सदर SDM नितेश कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस घटना से मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि ठंड के मौसम में बंद कमरे में अंगीठी, अलाव या कोयले का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है. थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

---- समाप्त ----