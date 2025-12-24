ठंड से बचने को कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शेखपुरा कदीम के रहने वाले पांच मजदूरों की हरियाणा में दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. यह हृदय विदारक घटना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सामने आई. जहां रोज़गार के लिए गए इन मजदूरों ने ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर रखी व सो गए. जिससे सभी की मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर कुरुक्षेत्र में एक होटल में पेंटिंग का काम कर रहे थे. सोमवार रात काम खत्म करने के बाद सभी अपने कमरे में लौटे और ठंड अधिक होने के कारण कोयले की अंगीठी जला ली. रातभर बंद कमरे में अंगीठी जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई, जिससे पांचों मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई.

मंगलवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों और होटल स्टाफ को शक हुआ. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई, जहां पांचों मजदूर अचेत पड़े मिले. जिसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी की मौत हो गई.

प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. मृतकों के परिजनों ने बताया कि हादसे में दो सगे भाई नूर और सोनू भी शामिल हैं. जिनकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी.



इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अन्य मृतकों में रोशन सहित तीन और मजदूर शामिल हैं, जो सहारनपुर के अलग-अलग मोहल्लों के निवासी हैं. घटना की खबर जैसे ही सहारनपुर पहुंची, शेखपुरा कदीम इलाके में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

