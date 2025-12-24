scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ठंड से बचने को कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत

हरियाणा में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. बताया जाता है कि सभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूरी करने गए थे और एक ही साथ रहते थे. सोमवार को सभी कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए और दम घुटने से मौत हो गई.

Advertisement
X
5 मजदूरों की दम घुटने से मौत. (Photo: Screengrab)
5 मजदूरों की दम घुटने से मौत. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शेखपुरा कदीम के रहने वाले पांच मजदूरों की हरियाणा में दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. यह हृदय विदारक घटना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सामने आई. जहां रोज़गार के लिए गए इन मजदूरों ने ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर रखी व सो गए. जिससे सभी की मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर कुरुक्षेत्र में एक होटल में पेंटिंग का काम कर रहे थे. सोमवार रात काम खत्म करने के बाद सभी अपने कमरे में लौटे और ठंड अधिक होने के कारण कोयले की अंगीठी जला ली. रातभर बंद कमरे में अंगीठी जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई, जिससे पांचों मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: अमरोहा: माता-पिता के बीच में सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, 4 साल बाद घर में गूंजी थी किलकारी, अब पसरा मातम

सम्बंधित ख़बरें

अलमारी में बंद होने से घुटा बच्ची का दम. (Photo: Screengrab)
खेलते-खेलते अलमारी में बंद हुई 7 साल की बच्ची, दम घुटने से मौत
death dead body
बिजनौर में बड़ा हादसा, कुएं में पंप बेल्ट ठीक करते समय तीन भाइयों की दम घुटने से मौत
सांकेतिक तस्वीर
मध्य प्रदेश: कुएं में गिर गया बछड़ा, बचाने उतरे 5 लोगों की हो गई मौत
accused arrested
सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, महिला के अकाउंट से उड़ाए 40 हजार
UP STF killed Siraj Ahmed in an encounter (Photo - ITG)
कौन था सिराज जिसके एनकाउंटर पर सुल्तानपुर के इस मुस्लिम परिवार ने बांटी मिठाई

मंगलवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों और होटल स्टाफ को शक हुआ. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई, जहां पांचों मजदूर अचेत पड़े मिले. जिसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी की मौत हो गई.

Advertisement

प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. मृतकों के परिजनों ने बताया कि हादसे में दो सगे भाई नूर और सोनू भी शामिल हैं. जिनकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी.
 
इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अन्य मृतकों में रोशन सहित तीन और मजदूर शामिल हैं, जो सहारनपुर के अलग-अलग मोहल्लों के निवासी हैं. घटना की खबर जैसे ही सहारनपुर पहुंची, शेखपुरा कदीम इलाके में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement