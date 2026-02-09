'सरकार को शर्म आनी चाहिए...' बजट सत्र में अपनी ही पार्टी पर बरसे BJP विधायक जीवेश कुमार

बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. इस बीच बीजेपी विधायक जीवेश कुमार अपनी ही सरकार का घेराव करते नजर आए. गृह विभाग से जुड़े सवाल को लेकर जीवेश कुमार ने अपनी ही सरकार को खिंचाई कर दी.

दरअसल, बजट सत्र के दौरान जीवेश कुमार ने दरभंगा जिले के जाले और सिंहवाड़ा थान भवन की जर्जर हालत को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने पुलिस कर्मियों के रहने के लिए आवास मुहैया नहीं कराए जाने को लेकर भी सवाल किया.

बीजेपी विधायक ने अधिकारियों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया. जीवेश कुमार ने सदन में कहा कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए. अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार बेकार की बात कर रही है. इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया.

बिहार बजट की खास बातें

बता दें कि बिहार सरकार ने 3 फरवरी को 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया था. राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए बजट में इस बार शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है.

3.47 लाख करोड़ रुपये के बजट में बिहार सरकार ने 2025-30 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.

