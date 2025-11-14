Bihar Vidhan Sabha Result 2025 Live: करगहर से रितेश पांडे मारेंगे बाजी या किसी और के सिर सजेगा ताज?

रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल का करगहर विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक रूप से बेहद रोचक बन गया है. इस चुनाव में करगहर सीट पर उम्मीदवारों की लाइनअप भी बेहद दिलचस्प है. जन सुराज पार्टी के रितेश पांडे, जेडीयू के बशिष्ठ सिंह, बीएसपी के उदय सिंह, कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई(एमएल) के महेंद्र गुप्ता इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस क्षेत्र में दूसरे चरण में 11 नवंबर वोटिंग हुई थी. अब आज आने वाले चुनाव परिणामों पर सबकी नजरें हैं.

और पढ़ें

लाइव काउंटिंग अपडेट (Live Updates)

07:00 AM:







बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

------------------

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

करगहर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 2008 में हुई और पहली बार 2010 में चुनाव हुआ. 2010 और 2015 में जदयू ने क्रमशः 13,197 और 12,907 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

उपचुनाव नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

2020 का विधानसभा चुनाव

विनर: संतोष कुमार मिश्रा (INC)

वोट: 59,763

विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत: 30.8%

जीत अंतर: 2.1%

VVIP सीट्स का क्या है हाल, जानने के लिए यहां क्लिक करें

2020 में कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने बेहद कम अंतर से जीत हासिल की थी. इस सीट पर लगातार मतदान दर लगभग 60% रही है, जिससे यह क्षेत्र हमेशा से प्रतिस्पर्धात्मक माना जाता रहा है.

---- समाप्त ----