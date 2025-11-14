scorecardresearch
 

Bihar Vidhan Sabha Result 2025 Live: करगहर से रितेश पांडे मारेंगे बाजी या किसी और के सिर सजेगा ताज?

Bihar Election Results 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्य की 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को हुआ था, जिसको लेकर आज मतगणना होनी है. रोहतास की करगहर सीट इस बार भी दिलचस्प मुकाबले का गवाह बनने वाली है, जहां जन सुराज से रितेश पांडे, जेडीयू से बशिष्ठ सिंह, बीएसपी से उदय सिंह, कांग्रेस से संतोष मिश्रा और CPI(ML) के महेंद्र गुप्ता आमने-सामने हैं.

bihar election result 2025 live updates
bihar election result 2025 live updates

रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल का करगहर विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक रूप से बेहद रोचक बन गया है. इस चुनाव में करगहर सीट पर उम्मीदवारों की लाइनअप भी बेहद दिलचस्प है. जन सुराज पार्टी के रितेश पांडे, जेडीयू के बशिष्ठ सिंह, बीएसपी के उदय सिंह, कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई(एमएल) के महेंद्र गुप्ता इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस क्षेत्र में दूसरे चरण में 11 नवंबर वोटिंग हुई थी. अब आज आने वाले चुनाव परिणामों पर सबकी नजरें हैं.

लाइव काउंटिंग अपडेट (Live Updates)

07:00 AM:
 

------------------

करगहर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 2008 में हुई और पहली बार 2010 में चुनाव हुआ. 2010 और 2015 में जदयू ने क्रमशः 13,197 और 12,907 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

2020 का विधानसभा चुनाव

  • विनर: संतोष कुमार मिश्रा (INC)
  • वोट: 59,763
  • विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत: 30.8%
  • जीत अंतर: 2.1%

2020 में कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने बेहद कम अंतर से जीत हासिल की थी. इस सीट पर लगातार मतदान दर लगभग 60% रही है, जिससे यह क्षेत्र हमेशा से प्रतिस्पर्धात्मक माना जाता रहा है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

