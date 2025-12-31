scorecardresearch
 
'मैं बाइक नहीं सिर्फ हेलमेट चुराता हूं...', बिहार में हेलमेट चोर का वीडियो वायरल

बिहार के बेतिया से अजीब मामला सामने आया है. जहां एक युवक को चोरी करने के दौरान लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी. इस दौरान लोगों ने उसे पोल से भी बांध दिया.

चोरी करने के दौरान लोगों ने युवक को पकड़कर पीटा. (Photo: Screengrab)
बेतिया में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. साथ ही साथ इस वीडियो को देखकर लोग हंस भी रहे हैं. वायरल वीडियो में एक युवक खुद को “हेलमेट चोर” बताते हुए कैमरे के सामने सफाई देता नजर आ रहा है. युवक का दावा है कि वह केवल हेलमेट चोरी करता है, बाइक चोरी से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

मैं सिर्फ हेलमेट चोर

वीडियो में युवक बार-बार कहता सुनाई देता है “मैं सिर्फ हेलमेट चोर हूं. पूरी बेतिया जानती है कि मैं हेलमेट ही चुराता हूं. मुझ पर बाइक चोरी का इल्जाम मत लगाइए, मैं बाइक चोर नहीं हूं.”

यह भी पढ़ें: होटल में बॉयफ्रेंड के साथ है पत्नी... सुनते ही ऐसा बौखलाया पति , गलती से कर दी किसी और युवक की पिटाई

युवक का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कोई इसे मजाकिया अंदाज में देख रहा है तो कोई कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है. जानकारी के अनुसार यह मामला नगर थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित सिटी कार्ट मॉल के पास का है. आरोप है कि युवक को चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे एक पोल से बांध दिया, इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो देखते-देखते वायरल हो गया.

मौके पर जुटी भीड़

घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. फिलहाल वीडियो ने बेतिया में “हेलमेट चोर” को चर्चा का केंद्र बना दिया है. पुलिस का कहना है कि एक वीडियो सामने आया है. मामले की जांच करवाई जा रही है. 

