होटल में बॉयफ्रेंड के साथ है पत्नी... सुनते ही ऐसा बौखलाया पति , गलती से कर दी किसी और युवक की पिटाई

'खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना'- यह कहावत उत्तर प्रदेश के झांसी की एक ताजा घटना पर सटीक बैठती है. दरअसल, यहां एक युवक ने अपने ग़ुस्से और शक में इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. पत्नी के होटल में प्रेमी संग रंगरलिया मनाने की जानकारी मिलते ही पति आगबबूला हो उठा. होटल पहुंचने पर उसने वहां मौजूद एक निर्दोष युवक को ही पत्नी का प्रेमी समझ लिया और बिना कुछ सोचे-समझे उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने सिर्फ़ महिला को होटल से बाहर निकलने में मदद की थी, लेकिन बौखलाए पति ने बिना सच्चाई जाने उसकी जान ले लेने जैसी मारपीट कर दी. पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बिना कुछ सोचे-समझे उठा लाया युवक को

मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर पड़ोसी युवक के साथ होटल में पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि गुस्से से बौखलाए पति ने बिना कुछ सोचे-समझे युवक को पकड़कर अपनी दुकान पर लाया और लोहे की रॉड से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मारपीट के बीच जब युवक के पिता और भाई उसे बचाने पहुंचे, तो उन्हें भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा और उन पर भी हमला कर दिया. तीनों घायलों को तत्काल मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं इस घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, कि एक युवक के साथ कुछ लोग बेरहमी से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पीड़ित युवक ने की थी पत्नी की मदद



पीड़ित सोनू उर्फ प्रमोद आर्य ने बताया कि वह होटल किसी काम से गया था, तभी एक महिला का पति और उसके ससुरालजन वहां पहुंच गए. उस दौरान महिला ने सोनू से होटल से बाहर निकलने में मदद मांगी, लेकिन मदद करते समय ही महिला का पति वहां आ धमका और गलतफहमी में सोनू को ही अपनी पत्नी का प्रेमी समझ लिया. जबकि महिला और उसका प्रेमी मौके से भाग निकला. इसके बाद पति और उसके परिजनों ने सोनू को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी.

'पत्नी किसी के साथ होटल में है'

पति मुकेश आर्य का कहना है कि उसे परिवार के लोगों से सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ होटल में है. जब वह मौके पर पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी को पड़ोसी सोनू के साथ देखा और गुस्से में नियंत्रण खो बैठा. दूसरी ओर, महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि जिसका नाम लिया जा रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है. वह किसी और व्यक्ति से मिलने गई थी, लेकिन पड़ोसी सोनू को गलतफहमी में पकड़ लिया गया.



मामले की जानकारी देते हुए मऊरानीपुर सीओ मनोज कुमार ने बताया कि जयंती पैलेस के पास प्रमोद को राजेश और मुकेश व अन्य लोगों ने किसी गलतफहमी के चलते मारपीट कर दी, मौके पर ही पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

