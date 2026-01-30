पुआल के ढेर में छिपी थी नशे की खेप, बगहा में 203 किलो गांजा बरामद

बिहार के बगहा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 203 किलोग्राम से अधिक गांजे की खेप बरामद की है. यह कार्रवाई देर रात गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार, बथवरिया थाना क्षेत्र के चूड़ीहरवा पटखौली गांव में पुआल के ढेर के नीचे भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बगहा के एसपी रामानंद कुमार कौशल के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई. रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रागिनी कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

बगहा में 203 किलो गांजा बरामद

छापेमारी दल में बथवरिया थाना की पुलिस टीम शामिल थी. देर रात गांव पहुंचकर पुलिस ने संदिग्ध पुआल के ढेर की बारीकी से तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुआल के नीचे छिपाकर रखी गई 13 बोरियां बरामद की गईं, जिनमें कुल 18 पैकेट गांजा रखा हुआ था. जब्त किए गए गांजे का कुल वजन लगभग 203 किलोग्राम आंका गया है.

पुलिस ने मौके पर ही गांजे को जब्त कर लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि जब्त गांजे की बाजार कीमत लाखों रुपये में है. पुलिस का मानना है कि यह खेप संगठित तस्करी नेटवर्क के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जानी थी.

बगहा में मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई

इस मामले में बथवरिया थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब फरार तस्करों की पहचान में जुटी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि तस्करी से जुड़े अन्य लोगों को पकड़ा जा सके.

बगहा के एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत यह बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को करारा झटका लगा है. जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्ती से अभियान आगे भी जारी रहेगा.

