कार से महंगी नंबर प्लेट! 2.08 करोड़ रुपये में बिकी ‘DDC 0001’, जानें किसने खरीदी

DDC 0001 Number plate: इस नंबर प्लेट की नीलामी बिग बॉय टॉयज नाम के सेकंड हैंड कार बिजनेस ऐप पर की गई है. ये अब तक की देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट है. इससे पहले हरियाण में 'B8888' सबसे महंगी नंबर प्लेट थी. जो नवंबर में एक सरकारी नीलामी में 1.17 करोड़ रुपये में बिकी थी.

'DDC 001' नंबर प्लेट को ऑनलाइन ऑक्शन के दौरान नीलाम किया गया है. Photo: Insta/@bigboytoyz_india
'शौक बड़ी चीज है...', फिर चाहे कीमत जो भी हो. इसकी ताजा मिसाल है गाड़ी की एक नंबर प्लेट. जिसकी नीलामी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. एक ऐसी नंबर प्लेट तो कार से भी ज्यादा उंची कीमत में बिकी है. ‘DDC 0001’ नाम के इस रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ने 2.08 करोड़ रुपये की कीमत में नीलाम किया गया है. इसी के साथ ये देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है. यह डील प्री-ओन्ड लग्ज़री कार बिजनेस में शामिल बिग बॉय टॉयज (Big Boy Toyz) के नए ऑक्शन हाउस की लॉन्चिंग के दौरान हुआ, लेकिन चर्चा प्लेटफॉर्म से ज्यादा इस यूनिक नंबर प्लेट की नीलामी की रही.

किसकी थी नंबर प्लेट और किसने खरीदी

कारटॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘DDC 0001’ नंबर प्लेट पहले बिग बॉय टॉयज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर जतिन आहूजा के पास था. नीलामी के दौरान इस पर 2.08 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आए खरीदार किरण कोलपाकुला ने लगाई. इस खरीद के साथ ही यह नंबर प्लेट भारत में अब तक नीलाम हुई सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन प्लेट बन गई.

DDC 001 नंबर प्लेट पहले BBT के फाउंडर जतिन अहूजा के पास थी. Photo: Insta/jatinahuja_official

मीडिया से बातचीत में जतिन आहूजा ने कहा कि अब कलेक्टर्स सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े दुर्लभ और कीमती एसेट्स में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. उनके मुताबिक, जब इतनी बड़ी रकम की बात होती है, तो ट्रस्ट, इंस्पेक्शन और ट्रांसपैरेंसी सबसे अहम हो जाती है. यह नीलामी दिखाती है कि देश के अलग-अलग हिस्सों के कलेक्टर्स असली और भरोसेमंद चीजों के लिए उंची कीमत भी देने को तैयार हैं.

BBT के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस नीलामी की कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया गया है. इसके अलावा जतिन आहूजा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मारुति सुजुकी इग्निस की कुछ तस्वीरों को शेयर किया गया है. हालांकि ये तस्वीरें उन्होंने कई महीने पहले पोस्ट की थी. उस वक्त इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जतिन ने लिखा था, "मेरी नई कार...!"

नीलामी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

 2.08 करोड़ रुपये की इस नीलामी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दी है. इससे पहले भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट का रिकॉर्ड ‘HR88B8888’ के नाम था, जो नवंबर में एक सरकारी नीलामी में 1.17 करोड़ रुपये में बिकी थी. हरियाणा रजिस्ट्रेशन से पहले सबसे महंगी नंबर प्लेट का रिकॉर्ड ‘KL 07 DG 0007’ के पास था. यह नंबर 46 लाख रुपये में बिका था.
 

