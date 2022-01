Avani Lekhara के पास पहुंची ये ‘स्पेशल’ XUV700, आनंद महिंद्रा से कहा- Thank You

टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आनंद महिंद्रा ने उनकी कंपनी की नई गाड़ी Mahindra XUV700 गिफ्ट देने की बात कही थी. अब पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा (Avani Lekhara) के पास भी इसका ‘स्पेशल’ मॉडल पहुंच गया है. इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर ‘Thank You’ बोलते हुए एक खूबसूरत पोस्ट लिखी है..

अवनी लेखरा की खूबसूरत पोस्ट



शूटिंग में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने ट्विटर पर उनके पास पहुंची Mahindra XUV700 की फोटो शेयर की हैं. इसके साथ लिखा है, ‘‘Anand Mahindra और Mahindra & Mahindra की उस पूरी टीम को Thank You, जिसने ये कस्टमाइज्ड कार बनाई है. इस तरह की कार अधिक अधिक समोवशी भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मैं इस डिजाइन की और एक्सयूवी700 को सड़क पर देखना चाहती हूं.

Thank you @anandmahindra sir and the entire team at @Mahindra_Auto involved in making this customised car! Cars like these are a big step towards a more Inclusive India and I also look forward to many more of these on road!@MahindraXUV700 pic.twitter.com/sT89oAScui