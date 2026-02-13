फटाफट ऑनलाइन मंगाकर बो दें ये 60 रुपये के बीज! सुंदर फूलों से भर जाएगा गार्डन

अगर आप अपने गार्डन को शानदार चमक देना चाहते हैं, तो उसे सुंदर फूलों से सजाना आपके लिए बेस्ट बन सकता है. प्यारे-प्यारे फूलों के बीज बोकर आप अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) की मदद से बेहतरीन क्वालिटी के बीज आसानी से मिल जाएंगे.

आप बगीचे को चमकाने के लिए Celosia के शानदार फूलों को उगा सकते हैं. माय स्टोर के मुताबिक ये एक लंबे समय तक खिलने वाले वार्षिक फूल हैं जो अपने खूबसूरत चमकीले रंगों के लिए जाने जाते हैं.

Celosia गर्म और उमस भरे मौसम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देने के लिए जाना जाता है. इसे बॉर्डर में लगाने या सजावटी कंटेनरों में रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है. यह किसी भी आउटडोर स्पेस को शानदार बना सकता है.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इस फूलों के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. आप इसके 10 ग्राम बीज मात्र 60 रुपये में घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.



ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें



माय स्टोर पर ये बीज NSC Celosia Flower Seed नाम से उपलब्ध है. आप इन बीजों को ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं. माय स्टोर के अनुसार ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. आप ऑर्डर करने के बाद इस फूल के बीज न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस भेज सकते हैं.



ऑर्डर करने या अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

