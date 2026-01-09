scorecardresearch
 
सर्दियों में खिल उठेगा आपका गार्डन, बस उगा दें ये खास फूल के बीज

अगर आप सर्दियों में घर या गार्डन को आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो प्यारे-प्यारे फूल उगाना आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सर्दियों के लिए सुंदर फूलों के बीज ऑनलाइन सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहा है, जिन्हें आप आसानी से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं.

सर्दियों में घर पर ये सुंदर फूल उगाएं. (Photo: Pixabay)
घर पर फूल उगाना आपके लिए एक बेहद खास अनुभव बन सकता है. रंग-बिरंगे और आकर्षक फूल न केवल आपके घर को सजाते हैं, बल्कि आपके गार्डन को नई ताजगी और पॉजिटिव वाइब्स से भी भर सकते हैं. जब आंगन या बालकनी में प्यारे-प्यारे फूल खिले होते हैं, तो पूरा माहौल खूबसूरत और फ्रेश लगने लगता है.

फूलों की खुशबू और उनकी नाजुक पंखुड़ियां आपके गार्डन को नेचुरल सुंदरता देती हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC)  खूबसूरत फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप एनएससी की मदद से बेस्ट क्वालिटी के फूलों के बीज मंगा सकते हैं और उन्हें उगा सकते हैं.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुंदर फूलों की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि सर्दियों के मौसम में Brachyscome फूल लगाना आपके बगीचे की खूबसूरती को बढ़ा सकता है.  आप इसके 2 ग्राम बीज एनएससी स्टोर से मात्र ₹45 में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर पर इस फूल के बीज NSC Brachyscome Flower Seed नाम से उपलब्ध हैं. आप इन्हें घर बैठे आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपने गार्डन में नई रौनक ला सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि माय स्टोर के अनुसार ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इन्हें न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं. इसलिए खरीदने से पहले जरूरी जानकारियां जान लें.

अधिक जानकारी या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

