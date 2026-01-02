घर पर उगाएं 'बेबी डॉल'! सर्दियों में खिलेंगे ढेरों फूल, यहां मिलेंगे सस्ते बीज

सर्दियों के मौसम में सुंदर फूलों से गार्डन सजाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. प्यारे-प्यारे फूलों को घर पर उगाकर आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं. इसके लिए आप Dianthus Chinensis Baby Doll के फूल घर पर उगा सकते हैं. माय स्टोर के मुताबिक, भारत में Dianthus Baby Doll को उगाने का सबसे अच्छा समय सर्दियाें का होता है. इस मौसम में तापमान हल्का रहता है और मौसम में नमी कम होती है, जो इसकी ग्रोथ के लिए सही माहौल बनाती है.

यह सुंदर फूल धूप वाली जगहों पर जल्दी और अच्छे से ग्रो करता है. इसके उचित विकास के लिए मिट्टी को हल्का नम रखना जरूरी है, लेकिन इसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए. अगर आप मुरझाए हुए फूलों को समय-समय पर तोड़ देंगे, तो पौधा और ज्यादा फूल खिला सकता है.

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने Dianthus Chinensis Baby Doll के खूबसूरत फूलों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप इन फूलों के बीज मंगाकर सर्दियों के मौसम में बगीचे को सुंदर बना सकते हैं. आप NSC स्टोर से 3 ग्राम बीज मात्र 70 रुपये ऑर्डर कर सकते हैं.

आपको ऑर्डर से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी ऑर्डर करने के बाद आप इन्हें न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं. आप इन फूलों के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

ऑर्डर करने या अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

