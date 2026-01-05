फ्रेंच मेरीगोल्ड से सजाएं घर का गार्डन, मात्र ₹70 में मिलेंगे ऑनलाइन बीज

घर पर सुंदर फूल सजावट के साथ-साथ पॉजिटिविटी के लिए भी बेहतर माने जाते हैं. खूबसूरत फूल न केवल आपके घर को शानदार चमक देते हैं, बल्कि वातावरण को भी खुशनुमा बना सकते हैं. अगर आप अपने गार्डन को सजाने का विचार कर रहे हैं, तो फ्रेंच मेरीगोल्ड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. इसकी आसान देखभाल और आकर्षक रंग आपके घर की शोभा को बढ़ाने में मदद करते हैं.

फ्रेंच मेरीगोल्ड के आकर्षक फूलों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने दी है. एनएससी ने बताया कि आप बगीचे में फ्रेंच मैरीगोल्ड 'Scarlet Red' के फूलों को उगा सकते हैं. आप इस फूल की मदद से अपने गार्डन को रंगीन और खूबसूरत बना सकते हैं. आप NSC के ऑनलाइन स्टोर से मात्र ₹70 में 3 ग्राम बीज पैक ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, यह किस्म लंबे समय तक खिलने वाले रंगो और आसान देखभाल के लिए जानी जाती है. इसके फूल सूरज की रोंशनी और आंशिक छाया में बेहतर उगते हैं. आप इन फूलों को गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं.

माय स्टोर पर ये बीज NSC French Marigold Scarlet Red Flower Seed नाम से उपलब्ध है. आप इन बीजों को ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं. माय स्टोर पर ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. यानी ऑर्डर करने के बाद आप इन्हें न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं.

