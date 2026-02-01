पशुपालन में सब्सिडी... अखरोट-बादाम की खेती को बढ़ावा, फूड सेक्टर और एग्रीकल्चर में ये बड़े ऐलान

देश में एग्रीकल्चर और खाद्य क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन क्षमता सुधारने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर देने के लिए अहम ऐलान किए गए.

और पढ़ें

ये बड़े ऐलान किए गए:

बागबानी के लिए समर्पित कार्यक्रम

पुराने और कम उपज वाले फल उद्यानों का कायाकल्प किया जाएगा. अखरोट, बादाम और खुमानी की उच्च घनत्व खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.

कोकोनट प्रोत्साहन योजना

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना लागू होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा. कोकोनट प्रोत्साहन योजना से 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा.

काजू और कोको बनेगा ग्लोबल ब्रांड

भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्राण्ड बनाया जाएगा.

पशु चिकित्सा सुविधाओं में सब्सिडी

पशु चिकित्सा और अर्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी.

पशुपालन के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आसपास उद्यमिता को सहायता दी जाएगी ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों.

यह भी पढ़ें: भारतीय काजू-कोको बनेगा ग्लोबल ब्रांड... AI करेगा किसानों की मदद, "भारतीय काजू-कोको बनेगा ग्लोबल ब्रांड... AI करेगा किसानों की मदद, बजट में एक साथ कई बड़े ऐलान

Advertisement

मतस्य पालन

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास, तटीय इलाकों में मछली पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाया जाएगा. साथ ही, फिश एफपीओ को स्टार्टअप्स और महिला समूहों से जोड़ा जाएगा .

एआई टूल से किसानों को मदद

एआई टूल किसानों को कई भाषाओं में जानकारी देगा. यह तकनीक फसल चयन, जोखिम प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी.

---- समाप्त ----