पपीते की खेती के लिए बेस्ट हैं 'Red Glow' किस्म के बीज, घर बैठे करें ऑर्डर

Papaya Farming: NSC ने पपीते के उच्च गुणवत्ता वाले 'Red Glow' बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. पपीते की खेती के लिए दोमट या हल्की काली मिट्टी और 22-30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है. रोपाई के लिए फरवरी-मार्च, जून-जुलाई और सितंबर-अक्टूबर सबसे अच्छे महीने हैं. आइए जानते हैं पपीते की उन्नत किस्म के बीज कैसे खरीद सकते हैं.

पपीते की खेती में 2-3 साल तक अच्छी उपज मिलती है

पपीता एक ऐसा फल है जो न सिर्फ स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, बल्कि इसकी खेती से किसान बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, एक बार पौधे लगाने के बाद 8-12 महीने में फल मिलना शुरू हो जाता है. वहीं, 2-3 साल तक अच्छी उपज मिलती रहती है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) पपीते के हाई क्वालिटी बीज बेच रहा  है, जिन्हें आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.  आइए जानते हैं पपीते की खेती से जुड़ी जरूरी बातें..

पपीते की खेती के लिए सही मिट्टी और मौसम
मिट्टी: दोमट या हल्की काली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है. पानी का अच्छा निकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी रुकने से जड़ सड़न की समस्या हो जाती है. मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए.

मौसम: पपीते की खेती गर्म इलाकों में अच्छी होती है.इसके लिए औसत तापमान 22-30 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना जाता है. ठंड में 10 डिग्री से नीचे तापमान नुकसान पहुंचा सकता है.

पपीते की खेती का सबसे अच्छा समय क्या है?
भारत में पपीते की रोपाई मुख्य रूप से तीन समय पर की जाती है:

  • फरवरी-मार्च (वसंत ऋतु) – सबसे अच्छा समय, खासकर उत्तर भारत में.
  • जून-जुलाई (मानसून के शुरू में)।
  • सितंबर-अक्टूबर (शरद ऋतु)।

NSC ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी 
NSC ने पपीते के उत्तम बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है. इस पोस्ट में पपीता 'Red Glow' किस्म के उच्च गुणवत्ता और भरपूर उत्पादन वाले पपीते उगाने के लिए कहा गया है. अगर आप भी पपीते उगाना चाहते हैं और उत्तम क्वालिटी वाले बीजों की तलाश कर रहे हैं तो आप NSC के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं. 

ऑर्डर करने से पहले ध्यान दें ये बातें

पपीते के बीज ऑर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है.  माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इसे एक बार ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं. इसकी अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए आप My Store की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

 

---- समाप्त ----
