UP: किसानों से खरीदी जाएगी पराली, इतने रुपये टन मिलेगी कीमत, जानें पूरा प्लान

यूपी के देवरिया में DM जे पी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बायो एनर्जी बोर्ड की बैठक की गई. जिसमें DM ने पराली के व्यावसायिक प्रयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए और पराली निस्तारण को लेकर एग्रीगेटर उद्यमी और किसानों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित कराया, जिसमें एक आम सहमति बनी है. आइये जानते हैं इसकी पूरी प्लानिंग.

10 tonnes of stubble was purchased for Rs 15,000 from a farmer. (Photo: India Today)