'अगर तानाशाहों से ऐसे निपटना है तो...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जेलेंस्की का पुतिन पर तंज

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बिना कहा कि अगर तानाशाहों से इस तरह निपटा जा सकता है, तो अमेरिका जानता है आगे क्या करना है. इस बयान को रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अहम माना जा रहा है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मादुरो की गिरफ्तारी पर तंज भरा बयान दिया है. (File photo: AP)
वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की का बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. जेलेंस्की ने सीधे तौर पर किसी देश या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों और समय को रूस के खिलाफ जारी युद्ध के संदर्भ में देखा जा रहा है.

यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के बाद जब जेलेंस्की से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अगर तानाशाहों से ऐसे निपटना संभव है, तो अमेरिका जानता है आगे क्या करना है. जेलेंस्की के इस बयान को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर अप्रत्यक्ष संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में मादुरो ने 24 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी, मुंह से निकले सिर्फ ये 5 शब्द... वीडियो वायरल

3 जनवरी की तड़के अमेरिका ने कराकस पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया. इस कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक सैन्य अड्डे पर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. दोनों को पहले अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया और बाद में अमेरिका भेजा गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा.

अमेरिका ने निकोलस मादुरो को क्यों अरेस्ट किया?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का प्रशासनिक नियंत्रण संभालेगा और देश के विशाल तेल भंडार को अन्य देशों को बेचने की योजना पर काम करेगा. ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस के खिलाफ न्यूयॉर्क में आपराधिक मामले चलाए जाएंगे.

मादुरो पर नशे की तस्करी के आरोप

मादुरो और वेनेजुएला के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर वर्ष 2020 में नशे की तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोप लगाए गए थे. शनिवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने एक नया अभियोग जारी करते हुए मादुरो प्रशासन को भ्रष्ट और अवैध सरकार बताया, जो कथित तौर पर ड्रग तस्करी नेटवर्क के जरिए अमेरिका में कोकीन की सप्लाई करती रही.

यह भी पढ़ें: 'मादुरो की तरह भारत भी मसूद अजहर को दबोचे...' ओवैसी बोले- ट्रंप कर सकते हैं तो PM मोदी क्यों नहीं?

कराकस पर अमेरिका की कार्रवाई कितनी देर चली?

कराकस पर किया गया यह हमला 30 मिनट से भी कम समय तक चला. इस दौरान कम से कम सात विस्फोटों की खबर सामने आई, जिससे राजधानी में अफरा-तफरी मच गई और लोग सड़कों पर निकल आए. वेनेजुएला सरकार ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमलों में नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया.

इस कार्रवाई के बाद रूस समेत कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से आग्रह किया कि वह एक संप्रभु देश के वैध रूप से चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करे और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मुद्दों का समाधान संवाद के जरिए निकाला जाए.

---- समाप्त ----
